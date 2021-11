Rhein-Neckar. Das Wetter in der Metropolregion bleibt am Rhein lange nebelig, regional auch ganztägig trüb. In mittleren und höheren Lagen scheint viel Sonne. Die Tageshöchstwerte erreichen um die vier Grad. Nachts kann es regional wieder nebelig werden.

