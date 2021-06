„Unsere Normalität ist relativ“

Endlich wieder Menschen treffen, endlich wieder Filme gucken: Natalia Wörner ist die Freude über die sich entspannende Corona-Situation anzumerken, als wir sie während der Sommer-Berlinale in einem Berliner Hotel treffen. Die Schauspielerin und Partnerin von Außenminister Heiko Maas (SPD) wirkt jedoch auch etwas wehmütig, dass es nun vorbei sein soll mit der Gemütlichkeit.

Frau Wörner, wie viel Normalität ist in Ihrem Berufsalltag schon wieder eingekehrt?

Natalia Wörner: Bei mir geschieht das ein wenig in Schüben. Unter Pandemiebedingungen zu drehen würde ich nie als Normalität beschreiben. Das habe ich über ein paar Filme hinweg exerziert und fand es irre anstrengend. Notwendig, aber anstrengend. Man hat sich daran nicht gewöhnt, aber man hat Muskeln entwickelt, damit zurechtzukommen.

Die Pandemie wird in Film und Fernsehen fiktional bisher kaum thematisiert. Sie haben gerade einen Film über Corona unter Coronabedingungen gedreht …

Wörner: In „Die Welt steht still“ geht es inhaltlich um die Anfänge der Pandemie. Ich spiele eine Ärztin. Ich glaube, das ist ein guter Film geworden, aber danach brauchte ich erst mal eine Pause. Es war das erste Mal, dass wir die Pandemie künstlerisch thematisiert und reflektiert haben. Wir schauen genau ein Jahr zurück und erzählen die Geschichte aus Sicht einer Frau, Mutter und Ärztin, die sich mit all den damaligen Problemen - keine Masken, keine Handhabe - der Pandemie stellen muss, während sie dabei sehr genau weiß, was das tatsächlich bedeutet. Hinter unseren Masken drehend haben wir uns dabei selbst zurückerinnert: Wie war das eigentlich vor einem Jahr? Für mich war das sehr kathartisch, weil ich angefangen habe, etwas zu verarbeiten, worin wir noch immer stecken. Normalität ist also relativ. Ich frage mich gerade oft, wie viel Normalität wir auf dem Weg bis hierher verloren haben und wie viel davon ich mir überhaupt zurückwünsche. Mein Beruf ist voller Ambivalenzen. Vieles davon habe ich echt vermisst, bei anderen Dingen habe ich gemerkt, dass ich das alles gar nicht brauche.

Wie geht es Ihnen bei dem Gedanken, sich wieder in eine Menschenmenge zu begeben?

Wörner: Ich weiß es noch nicht, es überfordert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Gar nichts ist gerade normal, alles ist neu und irgendwie surreal. Man sieht bekannte Gesichter und fühlt sich gleichzeitig wie hinter einer Plexiglasscheibe. Sind Impfungen und Tests plötzlich die Basis einer Begegnung? Ich glaube, das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Ich bin weit weg von einer Normalität. Das heißt nicht, dass ich keinen Zugriff zu meiner Basis habe. Aber Dinge, die früher Normalität waren, lassen sich nicht mehr als solche zuordnen. Und das möchte ich auch nicht.

Weil sich Ihre Sichtweise verändert hat?

Wörner: Genau. Ich glaube, wir befinden uns gerade alle in einem Corona-Korrektiv. Für mich ist das noch nicht zu Ende sortiert. Mit welchem Bewusstsein gehen wir da raus? Was bleibt? Und was wird sofort wieder wie immer? Das beschäftigt mich sehr. Ich glaube nicht, dass ich – wie bei einer Platte, die einen Sprung hat - sofort wieder in die Rille zurückspringen muss. Ich muss mein Erwartungsmanagement in dieser Hinsicht aber wahrscheinlich ein wenig regulieren. Ich glaube nicht, dass alle plötzlich als gute Menschen da rauskommen. Beide Extreme verstärken sich, ich glaube, die Pandemie ist ein Brennglas. Das, was gut war, ist noch besser und das, was nicht gut war, ist richtig brutal und hässlich geworden. Hatespeech beispielsweise oder häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder. Die Zahlen sprechen da leider für sich. Ich glaube, die aktuelle Situation bietet eine große Chance, ein paar Dinge neu zu justieren.

Auf der Berlinale-Eröffnung trugen sie kürzlich ein Kleid von Lana Mueller, einer Berliner Designerin, die von sich sagt, sie entwerfe für selbstbewusste und starke Frauen, die ihre Weiblichkeit und Sinnlichkeit unterstreichen möchten. Nutzen Sie Mode bewusst für solche Statements?

Wörner: Die Geschichte der Mode ist auf jeden Fall eine Geschichte der Befreiung. Aber dann kommt natürlich noch der Geschmack dazu. Grundsätzlich geht es für mich darum, das zu tragen, was mir gefällt. Ich würde übertreiben, wenn ich behaupte, dass es für mich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, mir darüber Gedanken zu machen. Ich habe die vergangenen eineinhalb Jahre auch viel Jogginghose getragen und kann nicht sagen, dass mir das schwergefallen ist. Und es gibt viele Kleider, die mir überhaupt keine Botschaft vermitteln und die ich trotzdem gerne anschaue. Ich glaube nicht, dass man mit einem tollen Kleid eine starke Frau wird. So einfach ist es dann leider doch nicht. Und was ist überhaupt eine starke Frau? Es muss von innen nach außen stimmen, nicht umgekehrt.