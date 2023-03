Berlin. Constantin Schreiber ist mit 43 Jahren jüngster Sprecher der 20-Uhr-„Tagesschau“, sein Renommee als Journalist erarbeitete der Grimme-Preisträger sich zuvor als Nahost-Experte. So einer muss ein hartgesottener News-Junkie sein, könnte der einer oder andere denken. Doch Schreiber, verheiratet mit einer Journalistin und Vater zweier Kinder, geriet durch eine Überdosis an „Es ist eigentlich schon zu spät“-Meldungen fast in den News-Burn-out.

Darüber hat der „Tagesschau“-Sprecher ein Buch geschrieben: „Glück im Unglück: Wie ich trotz schlechter Nachrichten optimistisch bleibe“ (22 Euro, Hoffmann und Campe).

Herr Schreiber, Sie schildern, wie „fix und fertig“ Sie waren, nachdem Sie am 26. Februar 2022 einen weiteren Beitrag über ukrainische Flüchtende ansagten. Sie änderten dann Ihre Verabschiedung von „Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend“ in „Ich wünsche Ihnen einen guten Abend“. Eine Überreaktion ist das nicht gerade.

Constantin Schreiber: Nun, als „Tagesschau“-Sprecher kann ich schlecht in Tränen ausbrechen, dann würden die Leute denken, der Weltuntergang wäre da. Das glaubt man derzeit ohnehin. Ukraine-Krieg, Klimakatastrophe, Inflation, Energiekrise – die Apokalypse schwebt tatsächlich über jedes einzelne dieser Themen. Dazu noch Putin, mit dem angeblich zuckenden Finger über dem Atomknopf. Wenn wir so weiterleben wie bisher, ist die Erde bald unbewohnbar; wenn wir nicht so weiterleben, wird Deutschland deindustrialisiert – es sind Zuspitzungen, die ich so von früher nicht kenne.

Weil die Weltlage eine andere ist?

Schreiber: Viele Nachrichten waren immer schon schlecht. Aber erst die permanente Penetration damit, auf dem Handy und über soziale Medien, schafft das Gefühl von unmittelbarer Betroffenheit und Bedrohung. Früher gab es vielleicht ein paar verwackelte Bilder, jetzt wirkt jedes Bombardement auch optisch, als wäre es bei mir um die Ecke.

Die Welt ist also nicht schlechter geworden?

Schreiber: Nein, unser Zeitgeist ist panisch geworden. Das bemängele ich an dem Aktivismus, der mit Weltuntergangsszenarien und Ängsten arbeitet. Ja, es gibt Probleme, aber vieles ist besser geworden. Trotz der großen Vermögensungleichheit auf der Welt: Der Anteil der Menschen, die in absoluter Armut leben, ist gesunken. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Wir sehen die Fortschritte gar nicht, sondern konzentrieren uns auf das Negative. Wahrscheinlich weil Aktivismus genau so funktioniert, und er ist inzwischen sehr wirkmächtig in den Medien.

Inwiefern trägt die Politik dazu bei?

Schreiber: Egal ob Aktivismus oder Politik, ich wünsche mir Menschen, die Chancen und Möglichkeiten in den Vordergrund stellen. In der Energiewende etwa stecken große Potenziale: Technologien, Arbeitsplätze und Investitionen. Das Thema steckt jedoch voller Angst. Weil alle nur die Vorschriften und die Kosten sehen. Da tun sich Aktivismus und Politik gleichermaßen keinen Gefallen, weil sie die Menschen verschrecken.

Ist das die berüchtigte German Angst?

Schreiber: Ja. In Spanien ist mir aufgefallen, wie anders mit vielen Themen umgegangen wird. Ob das jetzt Corona war oder der Klimawandel, Diversität oder Frauenförderung.

Wie denn?

Schreiber: Die Spanier sind sehr unverkrampft, während bei uns vor allem diese Widerstände und diese giftigen Debatten präsent sind. Auch die Diskussion um den Klimawandel findet ohne diese Verbissenheit statt. Ich wüsste nicht, dass sich Leute da auf die Straße kleben.

Was empfehlen Sie zum Ausgleich?

Schreiber: Nach diesem Tiefpunkt im Studio hatte ich zufällig das Klavierspielen wiederentdeckt, durch den Unterricht für unsere Tochter. Ich habe mich nach 23 Jahren wieder ans Klavier gesetzt und merkte: Das lenkt mich ab. Naturerlebnisse, Humor, Soziales, Optimismus, Spiritualität, Neugier, Ehrfurcht vor Naturgewalt und Talent – das sind Dinge, die auch laut Forschern glücklich machen.