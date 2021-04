Universität und Hospital verwüstet

Kapstadt/Johannesburg. In Südafrikas Touristenmetropole Kapstadt hat ein seit dem Wochenende wütender Großbrand schwere Schäden verursacht. Betroffen war auch das Universitätsgelände – Tausende Studenten mussten ihre Unterkünfte fluchtartig verlassen. Ein Uni-Sprecher sprach am Montag von einem Bild der Verwüstung. „Das Ausmaß der Schäden ist massiv“, sagte auch Kapstadts Bürgermeister Dan Plato am Mittag. Angesichts der zerstörten Kulturgüter zählt der Brand nach Einschätzung der Stadtverwaltung zu den folgenschwersten.

AdUnit urban-intext1

Mehrere Schulen geräumt

Mehrere historische Gebäude – darunter eine Bibliothek mit wertvollen historischen Büchern, aber auch Südafrikas älteste Windmühle – wurden durch das Feuer zerstört. An einer Flanke von Kapstadts Wahrzeichen, dem Tafelberg, brannte es lichterloh auf mehreren Hektar Fläche. Im Stadtteil Zonnebloem wurden mehrere Schulen geräumt. „Überall ist Asche, überall Rauch“, sagte Schulleiterin Heather Calmeyer. Heftige Winde erschwerten den Einsatz der Lösch-Helikopter.

„Dieses Feuer wird uns noch Tage beschäftigen“, meinte Philip Prins von der Nationalparkverwaltung am Tafelberg. Nachdem am Vortag mehrere Lösch-Helikopter im Einsatz waren, war dies am Montagvormittag nicht nur wegen der schlechten Sicht unmöglich. Hunderte Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen Nach Angaben von Rettungsdiensten war das Feuer am Sonntagmorgen ausgebrochen. Ursache sei vermutlich ein von einem Obdachlosen entzündetes Lagerfeuer gewesen, hieß es.

Auswirkungen auf die medizinische Versorgung hatte ein stundenlanges Feuer in einem der größten Krankenhäuser des Landes in Johannesburg. Am Montag wurde bekannt, dass die strukturellen Schäden an den Stützpfeilern eine längere Schließung des Charlotte-Maxeke-Hospitals nötig machen könnten. Dieser Brand war am Freitagmorgen in einem Lagerraum für medizinisches Gerät ausgebrochen. dpa

AdUnit urban-intext2