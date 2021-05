Ungewohnt kalter Frühling

Offenbach. Seit Jahren war der Frühling zu warm – das Frühjahr 2021 hat dieser Serie ein Ende bereitet. Auch sonst gab es eine ganze Reihe Besonderheiten, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag. Basis sind die ersten Auswertungen der rund 2000 Messstationen. Am Dienstag beginnt offiziell der Sommer. Für dessen Start sieht es gar nicht schlecht aus.

Das haben wir auch verdient, denn der Frühling war mit durchschnittlich 7,2 Grad deutlich zu kühl. Je nachdem, welchen Vergleichszeitraum man wählt, lagen die Temperaturen um 0,5 beziehungsweise 1,7 Grad unter Soll. „Damit endete die seit 2013 andauernde Serie zu warmer Frühjahre in Deutschland.“

Waghäusel-Kirrlach Spitzenreiter

Häufiges Bild im Mai: Der Monat war vergleichsweise nass und kalt. © dpa

Das lag vor allem am kältesten April seit 40 Jahren. Auf den folgte dann auch ein kühler Mai. Ein Sommer-Intermezzo gab es nur zum Muttertag am 9. Mai: Waghäusel-Kirrlach südwestlich von Heidelberg hatte den heißesten Tag dieses Frühjahrs, satte 31,3 Grad. Am tiefsten sank die Temperatur am 6. April in Meßstetten, wo minus 13,6 Grad gemessen wurden.

In Summe war der Frühling zu trocken, „bereits zum achten Mal in Folge“, wie der DWD berichtete. Das Niederschlagssoll der Referenzperiode (1961 bis 1990) liegt bei 186 Litern pro Quadratmeter, 2021 hatten wir nur rund 175 Liter. Verglichen mit der Periode 1991 bis 2020 erreichte das Frühjahr fast genau sein Niederschlagsziel von 171 Litern.

Die Sonne schien im Frühling 2021 rund 500 Stunden vom Himmel. Damit übertrafen die Sonnenstunden knapp ihr Soll von 467 Stunden. Im Vergleich zu 1991 bis 2020 gab es allerdings eine kleine negative Abweichung.

Der Mai war nicht nur zu kühl, sondern auch zu dunkel und zu nass. Mit 10,7 Grad lag der Temperaturdurchschnitt 1,4 Grad unter dem Wert der Referenzperiode (1961 bis 1990) und 2,4 Grad unter der Vergleichsperiode (1991 bis 2020). dpa

