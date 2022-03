Ungeplanter Einschlag

Washington/Peking. Anfang des Jahres bekam Bill Gray von seinem Programm eine Fehlermeldung. Die Software hat der Forscher selbst programmiert und verfolgt so vom US-Bundesstaat Maine aus den Weltraum – Asteroiden, Weltraumschrott und andere Objekte in der Nähe der Erde. Für einen Flugkörper wollte ihm die Software keine langfristige Route angeben. „Ich habe realisiert, dass meine Software sich beschwert hat, weil es die Flugroute dieses Objekts nicht über den 4. März hinaus projizieren konnte“, sagte Gray der „Washington Post“. „Und das konnte sie nicht, weil die Rakete dann den Mond getroffen hat.“

Ein Raketenteil werde am Freitag den Mond treffen, schrieb auch Jonathan McDowell, Astronomie-Professor an der US-Universität Harvard, im Januar bei Twitter. „Interessant, aber auch keine große Sache.“ Das sehen unzählige Wissenschaftler und Raumfahrt-Fans weltweit anders, schließlich wäre es der erste bekannte ungeplante Einschlag eines Raketenteils auf dem Mond. „Dieses einmalige Vorkommnis stellt eine aufregende Forschungsmöglichkeit dar“, hieß es von der US-Raumfahrtbehörde Nasa.

Eine zentrale Frage ist dabei aber nicht geklärt: Was soll da genau in den Mond einschlagen? Forscher Gray und auch die Nasa hatten ursprünglich von einem Teil einer SpaceX-Rakete gesprochen. Dabei handelt es sich um eine „Falcon 9“-Raketenstufe, die 2015 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet war und das „Deep Space Climate Observatory“, einen Erdbeobachtungssatelliten, ins All gebracht hatte. Danach reichte jedoch der Treibstoff der Raketenstufe nicht aus, um zurück zur Erde zu kommen, weswegen sie seitdem im All unterwegs ist.

China weist Meldungen zurück

Kurze Zeit später aber korrigierten Gray und die Nasa ihre Angaben: Es handele sich nicht um eine SpaceX-Rakete, sondern um einen Teil einer chinesischen Rakete, wahrscheinlich die Trägerrakete der „Chang’e 5-T1“-Mission, die 2014 von der Erde ins All geschossenen worden war. Das sei aus Analysen von Umlaufbahnen des Objektes in den Jahren 2016 und 2017 geschlossen worden.

China wies dies zurück. „China hat Expertenanalysen und Medienberichte dazu zur Kenntnis genommen“, sagte Wang Wenbin, ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums. Nach eigenen Erkenntnissen sei die Rakete jedoch verbrannt.

Beobachten oder messen wird man den Aufprall auf der erdabgewandten Seite des Mondes auf jeden Fall nicht können. Aktuell befindet sich kein Seismometer auf dem Mond, das den Einschlag messen könnte. Es gibt auch keine Teleskope oder Sonden, die den Crash direkt verfolgen könnten. Im Nachhinein könnten allerdings ein indischer Orbiter und einer der Nasa nach dem Krater Ausschau halten. Nach Angaben der Nasa kann das aber Wochen oder sogar Monate dauern.

Es wäre der erste bekannte ungeplante Zusammenprall eines Raketenteils mit dem Mond – aber nicht der erste Zusammenprall überhaupt. „Im Gegenteil“, sagt Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). „Das wurde zum Teil gezielt angestrebt, um Wissenschaft zu machen.“ In der „Apollo“-Ära der Nasa sei dies sogar Teil des Missionskonzepts gewesen.

„Mondfähren wurden damals abgekoppelt und auf Kollisionskurs gebracht“, erzählt Köhler. „Die Erschütterung des Mondbodens wurde dann von den auf dem Mond zurückgelassenen Seismometern gemessen. Wie ein kleines Mondbeben quasi.“ Daraus ließen sich – zusammen mit den vielen Mondbeben und natürlichen Einschlägen – Schlüsse über die Eigenschaften der Mondkruste erlangen, sagt der Planetengeologe am DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin-Adlershof.

Auch spätere Mond-Missionen wurden zum Einschlag gebracht. „Ziel war, die entstehende Auswurfwolke geochemisch zu erfassen – etwa, um in abgeschotteten Kratern Eismoleküle nachweisen zu können.“ Auch der bevorstehende Crash könnte nützlich sein, so Köhler. „Der Mondboden ist durch Sonnenwind, kosmische Strahlung und eingeschlagene Mikrometeoriten über Jahrmillionen gereift. Der Aufprall legt nun praktisch unverfälschtes Material frei – und das noch dazu auf der kaum untersuchten Rückseite des Mondes.“

Mögliche Gefahrensituationen

Für Gray, der den kommenden Aufprall als einer der ersten vorhergesagt hat, ist der ungeplante Crash aber auch ein Zeichen dafür, dass die Flugbahnen von Weltraumschrott besser überwacht werden müssten, um ein solches „Durcheinander“ und auch mögliche Gefahrensituationen zu vermeiden.

Dass er das Objekt erst als SpaceX-Raketenstufe identifiziert hat, ärgert ihn. „Es nervt mich, dass ich es nicht richtig hinbekommen habe, aber es interessiert mich trotzdem sehr, was dabei herauskommt.“