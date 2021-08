Ronald Jocelyn wurde rabiat geweckt. Es war Samstag 8.29 Uhr (Ortszeit), als in der Stadt Les Cayes die Erde zu wackeln anfing. „Ich habe gar nicht verstanden, was passierte. Ich hörte Menschen draußen schreien. Und mein Haus begann, sich hin- und herzubewegen“, berichtet der Mann, der für die Nichtregierungsorganisation Hope for Haiti arbeitet. Jocelyn sprang aus dem Bett und rannte auf die

...