Ufo-Rätsel soll jetzt gelöst werden

Washington. David Fravor und Amy Dietrich hatten ihre Begegnung mit der „dritten Art“ vor 17 Jahren. Als Kampfpiloten der US-Marine stießen sie bei Aufklärungsflügen vor der Küste San Diegos auf Flugobjekte, die mit nichts vergleichbar waren, was auf der Erde gebaut wird: Beschleunigung auf mehrfache Schallgeschwindigkeit binnen Sekunden. Abrupte Richtungswechsel, deren Gravitationskräfte kein Mensch im Cockpit lebend überstanden hätte. Die Fähigkeit, sich in der Luft wie auch im Wasser rasend schnell zu bewegen – und auf Knopfdruck unsichtbar zu werden.

Dass die pensionierten Ex-Militärs jetzt in der TV-Reihe „60 Minutes“ zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera die auf Radar und Kameras festgehaltenen Phänomene rund um ein großes weißes Tic-Tac-Bonbon-ähnliches Objekt beschrieben, ist kein Zufall. Im Juni bekommt die Debatte über die Existenz extraterrestrischer Intelligenz in den USA offiziellen Charakter. Dann müssen die Direktorin der US-Geheimdienste, Avril Haines, und das Verteidigungsministerium zum ersten Mal gegenüber dem Parlament in Washington Auskunft geben über den Wissensstand von lange Zeit geheim gehaltenen Projekten wie der „Arbeitsgruppe für unidentifizierte Luftphänomene“.

Bedrohung „ernst nehmen“

Damit bekommt die Suche nach Antworten auf die Herkunft mysteriöser Fluggeräte, sprich: Ufos, eine neue Qualität. Der ehemalige Präsidentschaftskandidat Marco Rubio ist als Vorsitzender des zuständigen Senatsausschusses treibende Kraft. Der Republikaner hat das Thema aus dem Spekulativ-Esoterischen gezogen. Er mahnt, man müsse die Materie „ernst nehmen“. Rubio verlangt die systematische Katalogisierung und Analyse entsprechender Zwischenfälle, wie sie von Fravor und Dietrich geschildert werden. Denn: „Alles, was im Luftraum ist und dort nicht hingehört, ist eine Bedrohung“ für die nationale Sicherheit.

Auch Obama mahnt

In die gleiche Kerbe schlägt Barack Obama. In einer Fernseh-Talkshow in dieser Woche beglaubigte der Ex-Präsident de facto die Seriosität der Anstrengungen. Es gebe „Aufnahmen von Objekten im Himmel, von denen wir nicht sagen können, was sie genau sind“, sagte der ehemalige Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte. „Wir können nicht erklären, wie sie sich bewegen und was für eine Flugbahn sie haben.“

Dass es sich bei den Erfahrungen von Fravor und Dietrich nicht um Einzelfälle handelt, bestätigt ein Kollege. Ryan Graves, ebenfalls Ex-Marine-Pilot, berichtet, dass vor der Ostküste von Virginia noch 2015 „jeden Tag“ ähnlich rätselhafte Dinge geschehen seien, „und das über mehrere Jahre“.

Durch die Berichterstattung von „60 Minutes“ kommt wieder auf den Tisch, worüber bisher nur Insider und Alienfans debattierten: dass das Pentagon vor zehn Jahren das Forschungsprojekt „Advanced Aerospace Threat Identification Program“ (Programm zur Identifizierung fortschrittlicher Luftraumbedrohungen) aufgelegt hatte, finanziert mit Millionensummen. Dass Luis Elizondo, ein tätowierter Ex-Spionageabwehr-Experte, besagtes Programm leitete und 2017 ausstieg aus Verärgerung darüber, dass die Vorgesetzten die gewonnenen Erkenntnisse unter der Decke hielten. Dass Christopher Mellon, ein ehemals hohes Tier im Verteidigungsministerium, der „New York Times“ sensationelle Videoaufnahmen von Marine-Kampfpiloten zuschanzte, die Begegnungen mit unidentifizierten Flugobjekten zeigen.

Die werden heute im Internet unter den Stichworten Flir.mp4, Gofast.wmv und Gibal.wmv millionenfach angeklickt.

