Tunnel unter Wasser und überflutete Straßen

Stuttgart/Wiesbaden. Heftige Gewitter mit Sturmböen und Starkregen haben Menschen in vielen Regionen Deutschlands getroffen. Allein in Stuttgart zählte die Feuerwehr vom Montagabend bis in den frühen Dienstag Hunderte Einsätze. Erneute Gewitter haben am Dienstagnachmittag in Baden-Württemberg für weitere Ausfälle im Bahnverkehr gesorgt. Am Bodensee wurden nach Angaben der Deutschen Bahn die Strecken zwischen Konstanz und Radolfzell und zwischen Salem und Friedrichshafen gesperrt. Auch im Schwarzwald auf der Strecke zwischen dem Freiburger Hauptbahnhof und Kirchzarten kam der Verkehr unwetterbedingt zum Erliegen.

Lkw-Fahrer in Lebensgefahr

An der Stuttgarter Staatsoper wurden am Montag Teile der Dachverkleidung abgedeckt. Mehrere Zehntausend Liter Wasser seien in das Gebäude eingedrungen, sagte der Geschäftsführende Intendant Marc-Oliver Hendriks, am Dienstag. Weiteren Schaden habe das Wasser vermutlich an den elektrischen Anlagen angerichtet. 250 Gäste seien zur Zeit des Unwetters bei einem Liederabend in der Oper gewesen, niemand sei verletzt worden.

Unter dramatischen Umständen wurden zwei Männer aus einem überfluteten Tunnel gerettet. Als die Einsatzkräfte bei dem 450 Meter langen Tunnel in Dußlingen in der Nähe von Tübingen eintrafen, saß ein Mann bereits auf dem Dach seines Pkw, der Fahrer eines Kleinlasters befand sich noch im Führerhaus, wie der Kommandant der Feuerwehr Dußlingen mitteilte. Der Lkw-Fahrer wurde aus dem Führerhaus geholt, von einem Feuerwehr-Schwimmer angeleint und aus der Strömung gezogen. Um den anderen Mann zu retten, fuhren die Feuerwehrleute mit einem großen Löschfahrzeug in die Unterführung. Doch sie konnten den Tunnel nicht mehr verlassen. Sie hatten sich bereits zum Schwimmen ausgezogen, als ein Schlauchboot sie doch noch aus den steigenden Fluten retten konnte. Laichinger resümierte: „Das war eine Rettungsaktion wie im Film.“ Etwa 60 Einsatzkräfte pumpten am Morgen den Tunnel leer.

Bis zu einem halben Meter hoch und mit Schlamm und Steinen vermischt: In Unterfranken stand nach Starkregen ein ganzer Ort unter Wasser. In Mömlingen (Bayern) waren die Straßen am Montag ab dem späten Nachmittag komplett von den Wassermassen bedeckt und Keller liefen voll, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Auch über Rheinland-Pfalz und Teile Hessens zogen teils heftige Unwetter hinweg. In Koblenz waren Feuerwehr und Polizei aufgrund von vollgelaufenen Kellern, überfluteten Straßen und Unfällen im Einsatz.

Auf zwei Autobahnen in Rheinland-Pfalz kam es am Montag bei heftigen Regenfällen zu Unfällen mit Verletzten. Auf der A3 und der A48 gab es im Bereich der Autobahnpolizei Montabaur sieben Unfälle, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde ein Mensch schwer verletzt, drei weitere erlitten leichte Verletzungen. Insgesamt zwölf Fahrzeuge in die Unfälle verwickelt gewesen.

Chaos auf der Autobahn

Die R+V-Versicherung rechnet allein im Juni mit Unwetterschäden in Höhe von rund 100 Millionen Euro. Dabei machten etwa zwei Drittel Schäden an Gebäuden aus, gefolgt von Hagelschäden an Autos. Dies teilte die Versicherung am Dienstag in Wiesbaden mit. Am stärksten betroffen seien Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Niedersachsen. dpa

