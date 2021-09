TÜV weist Vorwürfe zurück

München. Der TÜV Süd hat vor dem Landgericht München jede Verantwortung für den tödlichen Dammbruch eines Bergwerks im brasilianischen Brumadinho bestritten. Bei dem Unglück waren 2019 mindestens 270 Menschen zu Tode gekommen. Wahrscheinliche Ursache seien die Bohrungen und Sprengungen am Tag des Dammbruchs, für die der Bergbaukonzern Vale verantwortlich sei, sagten die Anwälte des TÜV Süd am Dienstag.

Die Gemeinde Brumadinho und die Familie einer der getöteten Ingenieurin fordern Schmerzensgeld und Schadenersatz. Wider besseres Wissen habe der TÜV eine falsche Stabilitätserklärung für den Damm abgegeben, sagten ihre Anwälte. Die Vorsitzende Richterin Ingrid Henn stellte fürs Protokoll schnell fest: „Eine gütliche Einigung kommt nicht zustande.“ Eine Entscheidung will sie am 1. Februar verkünden.

Anwalt: Informationen ignoriert

Das Rückhaltebecken der Eisenerzmine war am 25. Januar 2019 gebrochen, 13 Millionen Kubikmeter Schlamm ergossen sich durch das Tal. Unter den Toten war auch die 30-jährige Ingenieurin Izabela Barroso. Ihr Bruder Gustavo Barroso sagte zum Auftakt des Prozesses: „Ich will Gerechtigkeit!“ Niemand könne ihm Izabela zurückbringen. „Ich bin sehr traurig und empört, dass sich der TÜV Süd immer noch weigert, seine volle Verantwortung zu übernehmen.“ Der Bürgermeister, Avimar Barcelos, sagte, seine Gemeinde habe 272 Tote zu beklagen. „Sie sollten noch einmal vor Ort kommen und anschauen, was Sie angerichtet haben!“

Laut Gericht hatte die brasilianische TÜV-Süd-Tochter TSB im Juni 2018, ein halbes Jahr vor der Katastrophe, eine positive Stabilitätserklärung für den Damm abgegeben. Kläger-Anwalt Jan Erik Spangenberg sagte, der TÜV Süd habe dabei gewusst, „dass der Damm sich in einem schleichenden Bruchmodus befand“. Aber diese Informationen seien ignoriert worden: Auftraggeber Vale hätte den Betrieb in Brumadinho einstellen müssen. dpa

