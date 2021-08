Tropensturm bringt Regen nach Haiti

Les Cayes. Nach dem Erdbeben mit mehr als 1400 Toten ist ein Sturm mit starkem Regen über das betroffene Gebiet im Süden Haitis hinweggefegt. „Grace“ erstarkte in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) laut US-Hurrikanzentrum zu einem Tropensturm und zog mit Windgeschwindigkeiten um die 65 Kilometer pro Stunde über den Süden der Insel Hispaniola hinweg.

Auf der vom Erdbeben am Samstag schwer getroffenen Halbinsel Tiburon stand das Wasser stellenweise knöchelhoch, wie auf Bildern zu sehen war. Die Bewohner der Gegend, von denen viele bisher im Freien schliefen, suchten etwa in Zelten und unter Planen notdürftig Schutz.

Nach dem Beben kommt das Wasser: Die Lage in Haiti ist katastrophal. © dpa

In dem vom Erdbeben beschädigten Krankenhaus von Les Cayes - mit einer Bevölkerung von etwa 90 000 Menschen die größte Stadt im betroffenen Gebiet – waren Patienten zunächst im Innenhof untergebracht worden. Wegen des Regens wurden sie aber hineingebracht, wie der Journalist Frantz Duval auf Twitter berichtete. „Das Dilemma an diesem Morgen: Der Schlamm im Freien oder das rissige Gebäude – wo ist man besser geschützt“, schrieb er.

1,2 Millionen Menschen betroffen

Die Zahl der Todesopfer des Erdbebens war nach Angaben von Haitis Zivilschutzbehörde vom Montag auf 1419 gestiegen. Rund 6900 Menschen wurden demnach verletzt – und viele noch in den Trümmern zerstörter Gebäude vermutet.

Das Beben der Stärke 7,2 hatte sich am Samstagmorgen (Ortszeit) nahe der Gemeinde Saint-Louis-du-Sud östlich von Les Cayes in einer Tiefe von rund zehn Kilometern ereignet. Gut 37 000 Häuser wurden nach Angaben der Zivilschutzbehörde zerstört, fast 47 000 beschädigt. Nach Unicef-Angaben waren 1,2 Millionen Menschen betroffen. Die Not war groß in dem Gebiet, das fünf Jahre zuvor von Hurrikan „Matthew“ verwüstet worden war. Laut Caritas wurden Nahrung, Trinkwasser, Zelte und medizinische Erstversorgung benötigt. dpa