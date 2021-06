Tristesse im Quarantäne-Hotel

Palma. So haben sie sich den Urlaub nicht vorgestellt. Tag für Tag, Nacht für Nacht verbringen sie in einem schmucklosen Hotelzimmer. Nach draußen dürfen sie nicht. „Das ist wie im Knast“, schimpft Galena, eine Verkäuferin aus Stuttgart. Vor allem die Verpflegung findet die 54-Jährige „widerlich“: „Von dem Essen hier werde ich krank.“

Lokale sollen geöffnet werden Auf Mallorca sollen Diskotheken und Pubs gegen Mitte Juli wieder öffnen dürfen – genauso wie auf den anderen Balearen, wie die Zeitung „Diario de Mallorca“ unter Berufung auf die Regionalregierung berichtete. Die Wiedereröffnung der Vergnügungslokale solle demnach nach den Plänen Palmas um den 17. Juli herum passieren. Die endgültige Entscheidung solle aber erst nach einem siebentägigen Pilotprojekt Anfang Juli fallen. Es sei relativ sicher, dass das Tanzen im Inneren der Lokale prinzipiell gestattet werden solle. In einer ersten Etappe würden alle Lokale allerdings spätestens um 3 Uhr schließen müssen.

Aber sie hat nun mal keine Wahl. Denn das Hotel Palma Bellver ist keine gewöhnliche Unterkunft: Seit dem 1. Juni ist das Viersternehotel mit 384 Zimmern an der Hafenpromenade in Palma de Mallorca das offizielle Corona-Hotel der Insel. Wer sich im Urlaub mit dem Coronavirus infiziert, wird dort untergebracht, wenn man sich nicht anderweitig zu helfen weiß.

Derzeit wohnen 17 Deutsche in dem Hotel. Vorige Woche waren es noch 29. Zwei Wochen lang dürfen sie ihre Zimmer nicht verlassen. Wie fühlt sich das an? Wir haben mit zwei Urlauberinnen gesprochen – via Telefon, denn im Quarantäne-Hotel gilt: Betreten verboten.

Unter den Gästen – die von der Rezeptionistin Patienten genannt werden – befindet sich Annika. Die 29-jährige Industriekauffrau kommt aus Düsseldorf und wohnt im Hotel mit ihrer dreijährigen Tochter. Annika war mit Mann, Eltern und ihren beiden Kindern für eine Woche in Cala de Muro. Dann, kurz vor der Abreise, fiel ihr Corona-Test positiv aus. „Zuerst wurden wir mit der Ambulanz ins alte Corona-Hotel gebracht“, sagt sie. „Das war ein Messehotel ohne Balkone, und die Fenster konnte man nur auf Kipp stellen. Wie im Gefängnis. Jetzt haben wir einen Balkon mit tollem Ausblick auf die Kathedrale und den Hafen.“

Möglichst lange schlafen

Im direkten Vergleich mit dem früheren Quarantäne-Hotel kommt ihr das Palma Bellver weniger eintönig vor. „Nach zehn Tagen wird das Zugucken beim Beschneiden von Palmen zum absoluten Highlight.“ Morgens schlafen Annika und ihre Tochter so lange, wie sie können, damit der Tag schneller vergeht. Dann schlagen sie die Zeit tot: „Ich habe unser Planschbecken auf dem Balkon aufgebaut und wir baden zweimal am Tag. Außerdem kennt meine Tochter jetzt alle Handy-Funktionen.“

Einmal am Tag kommt eine Putzfrau – in kompletter Schutzausrüstung. „Der Anblick hat meiner Tochter anfangs gehörig Angst eingejagt, aber mittlerweile hat sie sich dran gewöhnt.“ Das Schlimmste sei für sie das Essen. „Morgens gibt es Kekse, Milch und Kaffee. Die Kekse sammeln wir mittlerweile, aber wir essen sie nicht mehr. Zum Mittag und Abend werden Hähnchenschenkel serviert oder etwas vollkommen undefinierbares. Das Essen wird übrigens vom Krankenhaus angeliefert.“

Auch Galena, die Verkäuferin, kann das Essen nicht mehr sehen. Sie habe „nicht einmal einen Wasserkocher für Tee“. „Ich empfinde die Situation als absolut schrecklich.“ Galena war mit ihrer Tochter, deren Mann und den beiden Enkeln in Cala Millor. Ein Fehler. „Ehrlich, so etwas mache ich nie wieder. Ich werde nie wieder mit dem Flugzeug verreisen, wenn es eine Pandemie gibt. Es war nicht klug, in so einer Situation in ein anderes Land zu fliegen. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Test dein Leben so dermaßen verändern kann.“

„Froh, wenn wir rauskommen“

Wie sie sich angesteckt hat, weiß die 54-Jährige nicht. „Wir hatten All Inclusive, waren nur im Hotel oder mal Spazieren. Das war es.“ Am schlimmsten sei die Situation für ihren fünfjährigen Enkel, der mit ihr in Quarantäne ist. „Wir haben leider kein Spielzeug und er wird zunehmend aggressiver, weil er nicht versteht, weshalb er eingesperrt ist.“

Immerhin kann sie regelmäßig den Rest ihrer Familie sehen, wenn auch nur aus der Distanz: Die anderen sind ebenfalls in Quarantäne. Manchmal rufen sie sich von Balkon zu Balkon etwas zu. Trotzdem: „Ich bin wirklich froh, wenn wir hier rauskommen.“