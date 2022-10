Berlin. Von der Küste bis zu den Alpen hat das letzte Oktoberwochenende spätsommerliches Traumwetter beschert. Mit angekündigten Temperaturen bis 27 Grad Celsius am Sonntag im Alpenvorland war mancherorts sogar Baden angesagt – etwa in München im Eisbach. Bundesweit lockte die Sonne in Biergärten, Parks oder in die Natur. Doch mit dem Oktober verabschieden sich zu Beginn der neuen Woche auch die ungewöhnlich hohen Temperaturen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag wurden an einigen Wetterstationen Rekordwerte erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Stötten, das zu Geislingen an der Steige gehört, seien 25,2 Grad gemessen worden, sagte Markus Übel vom DWD unter Bezug auf vorläufige Daten. Das sei der höchste Oktoberwert, der seit Einrichtung dieser Station südöstlich von Stuttgart 1947 aufgezeichnet wurde. Die anderen Stationen, an denen am Wochenende Rekordwerte registriert wurden, seien erst deutlich später eingerichtet worden. Werde das letzte Oktoberdrittel betrachtet dann sei in München am Samstag mit 26,2 Grad ein neuer Höchstwert für diesen Zeitraum verzeichnet worden. Ob der Monat der wärmste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen 1881 wird, sollte sich im Lauf der Woche klären.

Man könne zwar „ein einzelnes Ereignis nie mit dem Klimawandel begründen“, sagte DWD-Pressesprecher Andreas Friedrich. Es gebe allerdings eine auffällige Häufung: Die wärmsten Oktober seit 1881 fallen zumeist alle in das 21. Jahrhundert und damit in die letzten Jahrzehnte. „Das ist dann ganz eindeutig das Ergebnis der Klimaerwärmung“, sagt Friedrich.

Mehr zum Thema Jahreszeiten Winterzeit beginnt mit ungewöhnlich milden Temperaturen Mehr erfahren Aussichten Traumwetter mit spätsommerlicher Wärme Mehr erfahren Zeitumstellung Sommerzeit endet - Uhren werden in der Nacht umgestellt Mehr erfahren

Doch mit dem Oktober enden zu Beginn der Woche auch die ungewöhnlich hohen Herbsttemperaturen. „Von Nachtfrösten oder gar winterlichen Tageshöchsttemperaturen sind wir aber auch weiterhin weit entfernt“, erläuterte Übel vom DWD. Am Montag werde es nach der Auflösung von Nebel und Hochnebel nicht mehr so sonnig wie in den zurückliegenden Tagen. „Im Nordwesten kann es vielleicht ein paar Tropfen regnen, ansonsten bleibt es weiterhin trocken.“ Es wird noch mal mild mit Höchstwerten zwischen 15 und 20 Grad, am Alpenrand sind bis zu 22 Grad möglich.

Etwas Regen möglich

Am Dienstag kann es bei wechselnder Bewölkung an einigen Orten etwas Regen geben, am Nachmittag ist es laut Vorhersage im Nordwesten, im Osten und Südosten weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen voraussichtlich 15 bis 20 Grad.

Ungeachtet des milden Wetters endete in der Nacht zum Sonntag die Sommerzeit: Die Uhren wurden von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt. Bis Ende März gilt nun wieder die Winterzeit – es wird also nun eine Stunde früher hell, aber auch früher dunkel. Im äußersten Westen Deutschlands wird die Sonne mit Beginn der Winterzeit gegen 17.10 Uhr untergehen, im Osten an der Grenze zu Polen sogar eine gute halbe Stunde früher.

„Es hat alles geklappt heute Nacht“, sagte Dirk Piester von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) am Sonntag. Das System werde auch halbjährlich gründlich gecheckt, immer im Vorfeld der Zeitumstellung. Die Verbreitung und Darstellung der Zeit gehört zu den gesetzlichen Aufgaben der Behörde in Braunschweig.

Die Zeitumstellung war in Deutschland 1980 wieder eingeführt worden. Unter dem Eindruck der Ölkrise von 1973 hatte man die Hoffnung, auf diese Weise signifikant Energie sparen zu können. Diese Hoffnung erfüllte sich Experten zufolge aber nicht.

Besonders nach der Umstellung im Frühjahr, wenn eine Stunde „gestohlen“ wird, klagen viele Menschen über Abgeschlagenheit und Schlafprobleme. Jedoch ist kein Ende des halbjährlichen Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit in Sicht. Zwar hat die EU-Kommission einen Vorschlag gemacht, wie die Umstellung abgeschafft werden könnte, aber die Staaten der Europäischen Union können sich nicht einigen. So liegt das Vorhaben seit längerem in Brüssel auf Eis.

Der Schlafmediziner Dieter Kunz plädiert dafür, in Deutschland den Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit so zu belassen, wie er jetzt ist. „Auch der Mensch hat eine saisonale Variation der Physiologie, getaktet durch Hell und Dunkel. Er funktioniert im Winter anders als im Sommer und braucht mehr Schlaf“, sagte der Chefarzt der Klinik für Schlaf- & Chronomedizin am Berliner Alexianer St. Hedwig-Krankenhaus der dpa. Der Körper stelle sich flott um, beim Wechsel Ende Oktober schneller als im Frühjahr. Insbesondere zu Tagesbeginn benötige der Körper Tageslicht, sonst komme er durcheinander, betonte Kunz.

„Flickenteppich vermeiden“

Das Drängen auf eine Abschaffung der Zeitumstellung sei in den meisten Nachbarländern auch weniger stark als in Deutschland, sagte Piester von der PTB. „Ein weiterhin koordiniertes Vorgehen wäre sehr wünschenswert, um einen Flickenteppich von unterschiedlichen Zeitzonen in Mitteleuropa zu vermeiden“, betonte er. Die Wissenschaftler der PTB sorgen dafür, dass über einen Langwellensender Funkuhren, Zeitanzeigen sowie Uhren der Industrie mit dem Signal versorgt werden. Die Sendeanlage namens DCF77 steht im hessischen Mainflingen. dpa