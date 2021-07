Trauer um Dusty Hill

Houston. Dusty Hill, Bassist der Rockband ZZ Top, ist tot. „Wir sind traurig über die heutige Nachricht, dass unser Kumpel Dusty Hill zu Hause in Houston, Texas, im Schlaf gestorben ist“, teilten die weiteren Bandmitglieder Billy Gibbons und Frank Beard am späten Mittwochabend unserer Zeit mit. Hill wurde 72 Jahre alt. ZZ Top wurden im Sommer 1969 in Houston/Texas gegründet. Der kommerzielle Durchbruch gelang 1973 mit „Tres Hombres“. Das dritte Studioalbum gilt heute als Klassiker. Sechs Alben veröffentlichen Gibbons, Hill und Beard allein in den 1970ern. dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1