Traditionelle «Schull- un Veedelszöch» in Köln gestartet

Köln. Der erste große Kölner Karnevalszug hat sich pünktlich um 11.11 Uhr in Bewegung gesetzt. Erstmals seit vier Jahren ziehen die «Schull- un Veedelszöch» wieder durch die Karnevalshochburg - 2019 waren sie wegen eines Unwetters ausgefallen, in den darauffolgenden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie.

«Es ist der 90. Zug, ein kleines Jubiläum», sagte Benedikt Conin, Sprecher des Vereins der Freunde & Förderer des Kölnischen Brauchtums. An dem traditionellen Karnevalsumzug nehmen in diesem Jahr 41 Kölner Schulen und 46 Karnevalsvereine aus Köln und Umgebung teil. Etwa 6400 Teilnehmer präsentieren ihre fantasievollen und oft in monatelanger Arbeit selbst gebastelten Kostüme.

Die Geschichte der «Schull- un Veedelszöch» reicht bis ins Mittelalter zurück. Damals machten sich Gesellen aus Handwerksbetrieben über ihren mühseligen Alltag lustig. Heute laufen vor allem Schüler mit und greifen Themen auf, die mit ihrem Alltag zu tun haben.