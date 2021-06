Touristen stürmen Mallorca

Madrid/Palma. Gute Nachrichten für Spanien-Urlauber: Die bisherige Pflicht, einen aufwendigen und teuren PCR-Test bei der Einreise nach Spanien zu präsentieren, wurde am Wochenende aufgehoben. Die Kunde von der touristischen Normalisierung auf Mallorca spricht sich offenbar schnell in Europa herum: An diesem Wochenende wurden auf dem Flughafen der Inselhauptstadt Palma nahezu 1500 Flüge abgefertigt – so viele wie noch nie in diesem Jahr.

Zwei Drittel aus Deutschland Laut der jüngsten spanischen Reisestatistik flogen im April mindestens 125 000 ausländische Urlauber nach Mallorca und auf die kleineren Nachbarinseln. Etwa zwei Drittel der Urlauber stammte den Angaben zufolge aus Deutschland. Gleich hinter Mallorca kommen im Ranking die Kanarischen Inseln mit 120 000 Auslandsgästen.

Doch die Freude wird überschattet durch nächtliche Partys, auf denen kaum noch jemand Rücksicht auf die Corona-Schutzregeln nahm und die Polizei auf den Plan rief. Nicht nur Reisehürden fallen weg, auch weitere Beschränkungen werden immer weiter gelockert: So verlängerte die Inselregierung jetzt die gastronomischen Öffnungszeiten. In Mallorcas Restaurants, Bars und Biergärten darf wieder bis Mitternacht geschlemmt und getrunken werden.

Polizei am Limit

Auch das nächtliche Ausgangsverbot gilt nicht mehr. Ein Gericht hatte die seit Monaten geltende Ausgangssperre am Donnerstag aufgehoben. Hunderte junge Menschen – Urlauber und Einheimische – feierten dies mit spontanen nächtlichen Fiestas an den Inselstränden. Der Partybetrieb im „Ballermann“- Viertel an der Playa de Palma, der monatelang geschlossen war, läuft wieder auf Hochtouren und führte auch hier zu vielen Polizeieinsätzen. Die Beamten bemühten sich bis in die Nächte hinein, die Lage zu kontrollieren. Doch es war so gut wie unmöglich: Am Strand an der Playa de Palma hatten sich Menschenansammlungen von feiernden Urlaubern und Einheimischen gebildet. Auf Atemmaske oder Sicherheitsabstand verzichteten die meisten. Der Alkohol floss in Strömen. „Trinken auf offener Straße war schon vor der Pandemie verboten und ist es weiterhin“, hatte die Ortspolizei von Palma die Bevölkerung vorab erinnert. Doch es nützte nichts.

Das, so die Verantwortlichen, sei die Schattenseite einer durchaus positiven Situation: Die Corona-Lage auf den spanischen Urlaubsinseln im Mittelmeer gilt als entspannt. Auf Mallorca, der balearischen Hauptinsel, liegt die Inzidenz bereits seit Wochen unter 20. Auch deshalb ist Mallorca derzeit das von internationalen Touristen meistbesuchte Urlaubsziel Spaniens. Zudem komme die Impfkampagne nicht nur auf der Insel, sondern in ganz Spanien gut voran, so dass nun etwas mehr als 20 Prozent der Bevölkerung den kompletten Impfschutz haben. Das entspricht in etwa dem europäischen Durchschnitt. Die landesweite 7-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei etwa 54 neuen Ansteckungen pro 100 000 Einwohnern.

Das ist etwas mehr, als derzeit aus Deutschland, Österreich, Luxemburg oder der Schweiz gemeldet wird. Auf dem Höhepunkt der letzten Viruswelle Anfang des Jahres hatte Spanien eine wöchentliche Fallhäufigkeit von nahezu 500 pro 100 000 Bewohner registriert. Damit gehörte Spanien damals, zusammen mit Portugal, zu den schlimmsten europäischen Brennpunkten.

Die Inzidenz auf den Kanarischen Inseln ist ebenfalls vergleichsweise niedrig, schwankt jedoch je nach Insel: La Palma glänzt mit wöchentlich vier neuen Corona-Fällen pro 100 000 Einwohnern, Gran Canaria meldet eine Inzidenz von 19, Teneriffa von 48. „Von Tag zu Tag nähern wir uns der Rückkehr zur Normalität“, bilanziert die Gesundheitsministerin Carolina Darias.

Getestet, genesen oder geimpft

Nachdem nun die Einreise nach Spanien wieder deutlich einfacher wird, hofft die Tourismusbranche auf einen weiteren Buchungsschub für die bevorstehende Sommersaison. Statt PCR-Test reicht der viel kostengünstigere negative Antigen-Schnelltest. Zudem gilt dann, im Vorgriff auf den geplanten europäischen Impfpass, dass auch vollständig Geimpfte und Corona-Genesene ohne Test einreisen können. Touristen müssen jetzt nur noch eine der drei Einreisebedingungen erfüllen: getestet, geimpft oder genesen. Zudem muss weiterhin eine Anmeldung auf der Internetseite „Spain Travel Health“ erfolgen.

Doch entspannt sind die Verantwortlichen nicht wirklich: Die Inselregierung befürchtet, dass die Lage auch in Zukunft schnell eskalieren könnte, wenn Besucher die Schutzmaßnahmen ignorieren. So vor allem in der beginnenden Sommersaison der Streit mit Hoteliers und Barbesitzern programmiert.