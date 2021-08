Touristen in Sicherheit gebracht

Rom/Athen/Istanbul/Wien. In Griechenland, der Türkei und Süditalien haben am Wochenende Tausende Einsatzkräfte bei Temperaturen um 40 Grad Celsius Wald- und Buschbrände bekämpft. Auch Touristenanlagen waren betroffen. In der Nacht zu Sonntag wurden in der Ferienregion Bodrum mehrere Dörfer evakuiert, wie der Bürgermeister sagte. In Norditalien und Österreich verursachten heftige Unwetter dagegen Überschwemmungen – zwei Belgier mussten in Kärnten aus einer Klamm gerettet werden.

Auf Sizilien brannte es besonders um die Großstadt Catania – dort waren auch Ferienanlagen betroffen. Am Samstag brach zudem der Vulkan Ätna aus, an dessen Fuß die Stadt liegt. dpa