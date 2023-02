Toter bei Busunfall

Schladming. Ein deutscher Reisebus mit 32 Passagieren aus Niederbayern ist am späten Samstagabend in Österreich verunglückt. Ein 31 Jahre alter Mann kam nach Angaben der Polizei ums Leben, mehrere weitere wurden verletzt, darunter der 51-jährige Busfahrer. Der Bus kam aus dem Raum Passau. Die Insassen seien in der Region Schladming auf einem Rodelausflug gewesen, sagte der Sprecher der Polizei Steiermark. Der Unfall sei auf der Rückreise passiert. Der Bus kam in einer Kehre von der Landstraße L 722 ab, überschlug sich mehrmals und landete auf dem Dach eines an dem Hang gebauten Firmengebäudes. Die Unfallursache wurde noch ermittelt. dpa

