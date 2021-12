Tote nach Brandstiftung

Osaka. Ein Hochhausbrand mit Dutzenden Opfern in Japan geht möglicherweise auf Brandstiftung zurück. Die Beamten in der Millionen-Metropole Osaka gingen Informationen nach, wonach ein Mann in seinen 60ern am Unglücksort eine Flüssigkeit aus einer Papiertüte verschüttet haben soll, wie örtliche Medien am Freitag berichteten. Anschließend sei das Feuer ausgebrochen – offenbar in einer psychiatrischen Klinik.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

28 Menschen sind den Angaben zufolge betroffen, bei 27 davon sei „Herz- und Atemstillstand“ diagnostiziert worden. Das ist eine in Japan übliche Formulierung, bevor der Tod von Menschen amtlich bestätigt wird.

Regierungschef Fumio Kishida sprach von einem „sehr tragischen“ Ereignis. Bei einer Brandkatastrophe im berühmten Rotlichtviertel Kabukicho in Tokio vor 20 Jahren waren 44 Menschen ums Leben gekommen. Das Inferno in einer Spielautomatenhalle und einem zu dem Zeitpunkt stark besuchten Hostessenclub in Japans Hauptstadt war eine der schlimmsten Brandkatastrophen in der Nachkriegsgeschichte des Landes. dpa