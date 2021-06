Tote bei Badeunfällen

Stuttgart. Mehrere Badeunfälle haben die Einsatzkräfte im Südwesten gefordert. So haben Feuerwehrleute einen Schwimmer aus einem Badesee bei Freiburg geborgen. Der Mann starb in einer Klinik, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Die Ehefrau des Mannes war laut Feuerwehr mit ihm am Opfinger See und hatte ihn am Mittwochabend als vermisst gemeldet. Wie ein Polizeisprecher sagte, ist nicht von Fremdeinwirkung auszugehen. Zum Alter des Mannes gab es zunächst keine Angaben.

Im Kreis Karlsruhe ist ein 22 Jahre alter Mann in einem Baggersee ertrunken. Freunde hatten den Nichtschwimmer leblos unter der Wasseroberfläche entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei er bewusstlos geborgen worden. Nach einer Reanimation sei der Mann am Mittwoch mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Dort sei er gestorben. Hinweise auf Fremdverschulden ergaben sich auch in diesem Fall nicht.

In Gewässern im Südwesten sind in den ersten acht Monaten des vergangenen Jahres mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft mitgeteilt hatte. Wie ein Sprecher am Donnerstag sagte, stellten Badeunfälle ein wachsendes Risiko dar. Dazu habe unter anderem auch die Pandemie beigetragen, da der Schulunterricht – und damit auch der Schwimmunterricht – oftmals ausgefallen sei. Aus diesem Grund sei davon auszugehen, dass die Zahl vor allem junger Nichtschwimmer steige. dpa