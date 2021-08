Tornado in Ostfriesland

Aurich. Ein Tornado mit Windgeschwindigkeiten von 180 bis 250 Kilometern pro Stunde hat in einer Gemeinde in Ostfriesland große Schäden angerichtet. Der Wirbelsturm beschädigte in Großheide am Montagabend mehr als 50 Häuser, stürzte Fahrzeuge um und zerstörte zahlreiche Bäume. Wie durch ein Wunder sei niemand verletzt worden, sagte Kreisfeuerwehrsprecher Manuel Goldenstein am Dienstag. Die Feuerwehr war die ganze Nacht über mit zeitweise mehr als 100 Kräften im Einsatz, um Straßen zu räumen und Gebäude zu sichern. „Es war ein blankes Chaos, das beseitigt werden musste“, sagte Goldenstein.

Das Ausmaß der Schäden in der Gemeinde im Kreis Aurich ließ sich am Dienstag noch nicht absehen. Bürgermeister Fredy Fischer sagte, der Sturm habe eine Verwüstung hinterlassen, die sich durch den Ortsteil Berumerfehn bis in den angrenzenden Ortsteil Ostermoordorf ziehe. „Es ist katastrophal.“ Fünf Häuser sind nicht mehr bewohnbar.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigte am Dienstag, dass es sich um einen mittelschweren Tornado handelte. „Aufgrund von Augenzeugen und Videomaterial kann man eindeutig sagen, es war ein Tornado gestern Abend“, sagte Andreas Friedrich vom DWD. Der Wirbelsturm in Großheide wurde auf der Fujita-Skala, die die Schadensklasse angibt, in der Kategorie F2 eingeordnet – solche Tornados seien in Deutschland vergleichsweise selten, erklärte Friedrich. Jährlich würden zwischen 20 bis 60 Tornados in Deutschland nachgewiesen. dpa