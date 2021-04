Tom Jones will nicht mehr der «Tiger» sein

Berlin (dpa) - Pop-Star Tom Jones hat sich mit 80 Jahren von seinem «Tiger»-Image befreit. «Das würde ja nicht zu meinem Alter passen. Ich bin zwar noch fit, aber ein junger Mann könnte mit mir den Boden aufwischen», sagte der Brite den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

80 Jahre alt zu sein, habe auch viele Vorteile, so der britsche Sänger Tom Jones. «Ich habe jetzt während der Pandemie nicht den Drang, um die Häuser zu ziehen, sondern bin glücklich und zufrieden, wenn ich mich vor den Fernseher setze», sagte Jones. Am 23. April kommt sein neues Album «Surrounded By Time» in den Handel.

© dpa-infocom, dpa:210415-99-208977/2