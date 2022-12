Tom Cruise bedankt sich in luftiger Höhe bei seinen Fans

Los Angeles. Schauspieler und Filmproduzent Tom Cruise hat sich während eines Sprungs aus luftiger Höhe bei seinen Fans für ihren Kinobesuch bedankt. «Danke für die Unterstützung von "Top Gun: Maverick", und danke, dass wir Sie unterhalten durften. Es ist wirklich eine große Ehre für uns», rief der 60-Jährige in die Kamera.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Beginn des Twitter-Clips sagt Cruise, dass er in Südafrika gerade den neuen «Mission: Impossible»-Teil zu drehe. Er wolle nicht, dass das Jahr ohne ein Dankeschön ende. Dann unterbricht ihn Regisseur Christopher McQuarrie: Es sei jetzt Zeit, die Szene zu drehen. Cruise springt und wünscht im freien Fall auch noch ein frohes Fest.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Cruise erzielte in diesem Jahr mit «Top Gun: Maverick» den besten Kassenerfolg seiner Karriere. Nach Angaben des Branchenportals «Boxofficemojo» spielte der Streifen mit Cruise in der Rolle des Piloten Pete Mitchell alias Maverick in nur zehn Tagen alleine in Nordamerika über 291 Millionen Dollar ein. Frühere Erfolgsfilme von Cruise wie «Rain Man», «Die Mumie» oder «Mission: Impossible»-Folgen hatten jeweils weniger gebracht. Der Action-Film «Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Part 1» mit Tom Cruise als Agent Ethan Hunt soll im Juli 2023 in die Kinos kommen.

Tweet Tom Cruise