Tödliche Flutwelle

Grainau. Eine Frau ist nach der Flutwelle in der Höllentalklamm an der Zugspitze tot geborgen worden. Retter suchen nun nach einem weiteren Vermissten. Angesichts der Zeit schwindet die Hoffnung, die Person lebend zu finden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Acht Menschen waren am Montag nach dem Unglück weitgehend unverletzt aus der Klamm im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gerettet worden. Die beiden zuletzt noch Vermissten hatten laut Polizei auf einer Holzbrücke über dem Hammersbach am Ausgang der Klamm gestanden – die Beamten bezogen sich auf Zeugen. Die Brücke wurde demnach weggerissen.

Bei der toten Frau handele es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um eine der beiden vermissten Personen, sagte ein Polizeisprecher. Die Identität der Frau war zunächst unklar. Sie war gegen 8.30 Uhr leblos im Wasser gesichtet worden. Einsatzkräfte der Canyoning-Gruppe von Bergwacht und Polizei bereiteten daraufhin ihren Einsatz vor und bargen den Körper aus dem Wasser.

Am Montagabend war eine Mure am Eingang der Klamm niedergegangen. Dutzende Kräfte waren auch am Dienstag im Einsatz – am Vortag waren es mehr als 150 Helfer gewesen. Auf Brücken unterhalb der Klamm und auch entlang der Loisach, in die der Hammersbach mündet, wurde nach Hinweisen wie Kleidungsstücken Ausschau gehalten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dem Vernehmen nach überraschte die Wucht der Flutwelle auch Ortskundige und Einheimische. Der rasante Anstieg des Baches sei nicht üblich. Regen ist zudem in den Bergen nicht unbedingt ein Grund, auf einen Ausflug zu verzichten. dpa