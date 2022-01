Teure Fahrt zum Bäcker

Uhingen. Eine kurze, späte und leider auch illegale Fahrt zum Bäcker dürfte ein junger Mann aus Uhingen (Kreis Göppingen in Baden-Württemberg) noch einige Zeit bereuen. Der 23-Jährige sei am Samstagabend mit seinem Wagen und ohne Licht auf einen Parkplatz abgebogen. „Vermutlich mangels Licht fiel ihm dabei aber auch die Streife des Polizeireviers Uhingen nicht auf“, teilte dieses am Sonntag mit. Bei der Kontrolle musste der Mann einräumen, keinen Führerschein zu besitzen. Die rund 250 Meter zwischen Wohnung und Bäckerei seien ihm allerdings zu weit zum Laufen gewesen, erklärten die Beamten aus Uhingen weiter. Der junge Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. dpa

