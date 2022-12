Testpflicht gefordert

Berlin. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat neue Corona-Schutzmaßnahmen bei Einreisen aus China gefordert. „In China explodieren die Zahlen der Corona-Infektionen“, sagte er dieser Redaktion. „Es ist richtig, Test- und Quarantänevorschriften bei Grenzübertritten aus China verpflichtend vorzusehen, wie es in vielen Ländern der Welt gerade geschieht. Auch Deutschland sollte dies tun – aus Vorsicht.“

Wichtig sei auch, durch Sequenzierung der positiv gefundenen Fälle aus China einen Überblick über die Virusvarianten zu erhalten, die „unsere Freiheit, unsere Bewegungsmöglichkeiten und unsere Erfolge im Kampf gegen das Virus bedrohen“, so Montgomery.

In China fänden unkontrolliert in einer weitgehend ungeschützten Bevölkerung Millionen von Infektionen statt, warnte der Ärztefunktionär. „Dabei können – müssen aber nicht – neue Varianten des Virus durch Mutationen entstehen, die neben den Chinesen auch uns bedrohen.“

Aus Sicht der Bundesregierung stellt die aktuelle Corona-Welle in China alleine noch keinen Grund für neue Einreisebeschränkungen dar. „Wir behalten die Situation sehr aufmerksam im Blick“, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Donnerstag. Bislang gebe es aber keine Hinweise auf eine neue Variante des Virus, die gefährlicher sei als die aktuell in Deutschland verbreitete. Deutschland stimme sich in diesen Fragen mit der Weltgesundheitsorganisation und anderen internationalen Partnern ab. ZRB/dpa