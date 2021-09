Teilweise wieder Strom

New Orleans. In New Orleans haben einige Haushalte nach dem Hurrikan „Ida“ wieder Strom. Am Mittwochmorgen (Ortszeit) sei die Stromversorgung für einige Haushalte im Osten der Stadt wiederhergestellt worden, teilte der Versorger Entergy mit. „Dies ist der erste Schritt zur Wiederherstellung der Stromversorgung im Großraum nach den Verwüstungen durch Hurrikan ,Ida’“, hieß es. Es sei ein „Zeichen der Hoffnung“. Wegen des Stromausfalls in der Metropole im US-Bundesstaat Louisiana hatte die Bürgermeisterin eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.

Durch den Sturm „Ida“ umgestürzte Stromleitungen auf Grand Isle. © dpa

Die vollständige Wiederherstellung des Stroms werde wegen der erheblichen Schäden in der gesamten Region aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so Entergy weiter. „Ida“ war am Sonntag als gefährlicher Hurrikan der Stärke vier von fünf südwestlich von New Orleans auf die Küste Louisianas getroffen. In dem Bundesstaat waren rund eine Million Haushalte infolge der Sturmschäden ohne Strom. In New Orleans mit rund 400 000 Einwohnern war die Stromversorgung komplett zusammengebrochen.

Alligatoren im Flutwasser

Nahe der Ortschaft Slidell wird seit Montag ein Mann vermisst, der von einem Alligator attackiert und schwer verletzt worden sein soll. Wie das örtliche Sheriff-Büro mitteilte, berichtete die Frau des 71-Jährigen, das Tier habe ihn angegriffen, als er in der Umgebung ihres Hauses durch das Flutwasser ging. Eine Untersuchung sei im Gange. Nach Aussage der Frau habe ihr Mann im Schuppen nachschauen wollen, sagte Polizeisprecher Lance Vitter der Zeitung „The Times-Picayune“.

Das Haus befinde sich in einem Sumpfgebiet, in dem Alligatoren lebten. Ein Feuerwehrsprecher berichtete in der Zeitung „USA Today“ und im Sender NBC News ebenfalls von dem Vorfall. Sheriff Randy Smith rief die Einwohner auf, in den überschwemmten Regionen besonders wachsam zu sein, da sich Wildtiere infolge des Sturms Wohngebieten nähern könnten. dpa

