Tags zuvor geprüft

Potsdam. Nach dem gewaltsamen Tod von vier Bewohnern eines Potsdamer Heims für Menschen mit Behinderungen sind viele Fragen ungeklärt. Welches Motiv hatte die 51-jährige Mitarbeiterin, die als Tatverdächtige festgenommen wurde, für die brutale Tat? Warum tötete sie ausgerechnet diese vier Personen und verletzte eine weitere schwer?

AdUnit urban-intext1

Nach Angaben des Lagezentrums der Brandenburger Polizei am Sonntag laufen die Ermittlungen zu dem Vorfall weiter. Der leitende Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann sagte, es werde wohl einige Wochen dauern, bis es Ergebnisse gebe. Etliche Zeugen müssten vernommen werden. „Die Obduktionen laufen, und wir warten auf Ergebnisse.“

Nur einen Tag vor der Gewalttat am Mittwoch ist das Heim nach Angaben der Brandenburger Landesregierung geprüft worden. „Die Aufsicht für unterstützende Wohnformen prüft regelmäßig auch im Thusnelda-von-Saldern-Haus die Pflegesituation“, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Dabei sei auch das Thema „Umgang mit besonderen Belastungen während der Corona-Pandemie, Gewalt in der Pflege“ angesprochen worden. Der Aufsicht seien keine Vorfälle berichtet worden. Nach ihrer Einschätzung sei der Träger in Bezug auf die Begleitung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „fachgerecht und angemessen aufgestellt“.

Die langjährige Mitarbeiterin der Wohnstätte für Körper- und Mehrfachbehinderungen steht laut Polizei und Staatsanwaltschaft im Verdacht, vier Bewohner zwischen 31 und 56 Jahren gewaltsam getötet zu haben. Eine Bewohnerin des Thusnelda-von-Saldern-Hauses wurde schwer verletzt. Die Tatverdächtige wurde vorläufig in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. dpa

AdUnit urban-intext2