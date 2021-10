SUV fährt in Familie - Großmutter und Fahrer tot

Schildow (dpa) - Eine Fußgängerin ist im brandenburgischen Schildow von einem SUV erfasst und getötet worden. Auch der Fahrer des Autos erlag nach Angaben des Lagezentrums seinen Verletzungen.

Die 60-jährige Frau sei in der Ortschaft nördlich von Berlin mit einem zweijährigen Kind im Kinderwagen und dessen Vater unterwegs gewesen, teilte die Polizeidirektion Nord mit. Gegen 16.00 Uhr sei der ältere Fahrer des Wagens von der Straße abgekommen und über die Bordsteinkante auf den Gehweg geraten. Dabei habe er die Familie erfasst. Die Großmutter starb noch am Unfallort.

Der Unfallfahrer wurde in ein nahegelegenes Unfallklinikum gebracht, wo er starb, wie eine Sprecherin des Lagezentrums Brandenburg am Abend sagte. Das Kleinkind erlitt laut Polizei leichte Kopfverletzungen, der 36 Jahre alte Vater eine Beinfraktur. Beide wurden mit einem Rettungshubschrauber in das Unfallklinikum gebracht. Ein Notfallseelsorger betreute laut Polizei Unfallzeugen und Einsatzkräfte.

Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Um die Hintergründe zu klären, habe die Staatsanwaltschaft einen Unfall-Gutachter beauftragt. Der Sachschaden wurde mit etwa 30 000 Euro beziffert.

© dpa-infocom, dpa:211031-99-810761/5