Suche unterbrochen

Miami. Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses in Florida haben die Einsatzkräfte ihre Suche nach Verschütteten aus Sorge um die Stabilität des noch stehenden Gebäudeteils vorübergehend gestoppt. Die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, sagte am Donnerstag an der Unglücksstelle in Surfside nahe Miami, die Suche sei aus diesem Grund in den frühen Morgenstunden vorerst unterbrochen worden. Die Pause der Suchaktion habe nichts mit dem Besuch von Präsident Joe Biden zu tun, betonte sie.

Der Leiter der Feuerwehr, Alan Cominsky, sagte, Experten, die den Zustand des noch stehenden Gebäudeteils überwachten, hätten Veränderungen beobachtet, die den Stopp erforderlich gemacht hätten. Die Behörden betonten, die Sicherheit der Suchtrupps müsse gewährleistet sein. Die Suche werde sofort weitergehen, sobald dies sicher sei.

Das Gebäude mit rund 130 Wohneinheiten war vergangene Woche in der Nacht zu Donnerstag aus ungeklärter Ursache teilweise eingestürzt. Die Menschen wurden im Schlaf überrascht. Seitdem läuft eine verzweifelte Suche nach Überlebenden. Bislang wurden 18 Todesopfer geborgen. 145 Menschen gelten noch als vermisst. dpa