«Succession»-Autor stichelt bei Emmys gegen britische Royals

Los Angeles. Bei der Verleihung der Emmy Awards in Los Angeles hat einer der Ausgezeichneten gegen die britischen Royals und die automatische Thronfolge von Charles III. gestichelt.

Der britische Drehbuchautor Jesse Armstrong, der für die Mediensatire «Succession» ausgezeichnet wurde, sagte in seiner Dankesrede: «Offensichtlich waren bei unserem Sieg etwas mehr Stimmabgaben beteiligt als bei Prinz Charles.» Es sei für Großbritannien eine wichtige Woche für «Successions» (Nachfolgeregelungen) gewesen, erklärte Armstrong zweideutig. In der TV-Serie geht es um Intrigen in einer untergehenden Mediendynastie.

