Sturmflut überschwemmt erneut Hamburger Fischmarkt

Hamburg. Eine Woche nach den Sturmtiefs „Nadia“ und „Philine“ ist der Hamburger Fischmarkt am Montagmorgen erneut überflutet worden. „Die Sturmflut kam wie erwartet in Hamburg an. Am Pegel St. Pauli wurde gegen 8 Uhr ein Wert von 1,70 über dem mittleren Hochwasser gemessen“, sagte eine Sprecherin des Wasserstandsvorhersage- und Sturmflutwarndienstes Nordsee am Montag. Damit sei der Scheitelpunkt. Hamburg und der Norden Deutschlands hatten seit dem 29. Januar sechs Sturmfluten erlebt, darunter zwei schwere. Nun sei aber zunächst von einer Beruhigung auszugehen, sagte die Sprecherin weiter. Zwar deute sich für Donnerstag und Freitag ein kleines Sturmtief im Norden an. „Das ist aber im Moment noch zu schwach und zu weit weg“, so die Sprecherin. dpa

