Streit um Schloss

Los Angeles. Brad Pitt (58) hat bei einem Gericht in Los Angeles Klage gegen seine Exfrau Angelina Jolie (47) eingereicht. Streitpunkt ist das Château Miraval in Südfrankreich. Für 25 Millionen Euro hatte das Schauspieler-Paar 2008 das Schloss in Südfrankreich gekauft, inklusive 500 Hektar Land mit Weinbergen. Hier feierten sie ihre Hochzeit, hier lebten sie mit ihren drei leiblichen und drei adoptierten Kindern. Pitt baute erfolgreich Wein an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jolie gehörte die Hälfte des Anwesens. Sie weigerte sich nach der Scheidung, ihren Anteil an Pitt zu verkaufen. Stattdessen erhielt Spirituosen-Unternehmer Yuri Shefler im Oktober vergangenen Jahres den Zuschlag. Shefler ist russischer Oligarch, Multimilliardär – und laut Pitt ein enger Freund des russischen Staatschefs Wladimir Putin. Jolie habe somit an einen „Fremden mit schädlichen Verbindungen und Absichten“ verkauft, argumentieren Pitts Anwälte. Die Motivation: ihrem Ex Pitt „Schaden zuzufügen“.

Die Schauspielerin wehrt sich: Sie habe ihrem Exmann mehrere Angebote gemacht, bevor sie den Vertrag mit Shefler unterzeichnet habe. ost