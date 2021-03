Hamburg. Hilistina Banze, Mia Hofner und Kimberley Vehoff sind die Gewinnerinnen der drei mit jeweils 1600 Euro dotierten Stipendien für Nichtstun der Hochschule für bildende Künste Hamburg. „Ich bin total happy, umgangssprachlich würde man sagen ’geflasht’“, freute sich Initiator Friedrich von Borries am Donnerstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur über das weltweite Echo. Menschen aus aller Welt – darunter Wissenschaftler, Künstler, aber auch Kinder und Rentner – hätten an dem Projekt teilgenommen.

Die Jury habe die Gewinnerinnen aus insgesamt 2864 Bewerbern aus 70 Ländern ausgewählt. „Ich werde mein Kopftuch eine Woche nicht tragen“, so das Vorhaben von Hilistina Banze. Die Sozialpädagogin und Integrationsberaterin aus Hamburg möchte ihr auf drei Millimeter kurzrasiertes Haar zeigen und so gleich mehreren Rollenklischees entgegentreten. Mia Hofner, Studentin aus Köln, will für zwei Wochen keine verwertbaren, personenbezogenen Daten über sich generieren. Und Kimberley Vehoff, Fachkraft für Lebensmitteltechnik aus Bad Fallingbostel, will ihren Beruf nicht mehr ausüben, weil ihre sozialen Beziehungen unter den wechselnden Schichten leiden. dpa