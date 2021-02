Berlin/London. Der „Daily Telegraph“ vom 14. Februar 1984 zeigte eine strahlende, seitengescheitelte Prinzessin Diana. Die Schlagzeile dazu: „September-Baby für Diana: Queen sagt, sie sei entzückt.“ Die damalige Ehefrau von Prinz Charles war zu dem Zeitpunkt schwanger mit Prinz Harry. Nun, 37 Jahre später, ebenfalls am Valentinstag, verkündeten Prinz Harry und Herzogin Meghan, dass ihr zweites Kind unterwegs ist. Ihr Sohn Archie wird im Mai zwei Jahre alt. Die Queen und die gesamte Familie seien „entzückt“, ließ der Buckingham-Palast auch diesmal wieder ausrichten.

Zum Bedauern der Monarchin wohnt das Paar weit entfernt in einem Zwölf-Millionen-Dollar-Anwesen im kalifornischen Montecito. Da das Baby in den USA zur Welt kommen wird, ist es berechtigt, die amerikanische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Meghan, eine frühere Schauspielerin, ist ebenfalls US-Amerikanerin. Wann die 39-Jährige das Baby erwartet, gab das Paar nicht bekannt. Doch die Herzogin scheint in einem fortgeschrittenen Stadium zu sein: Auf dem Foto, das die beiden mit der freudigen Nachricht veröffentlichten, ist deutlich ein Bauch zu sehen – obwohl sie ein weites Maxikleid der US-Designerin Carolina Herrera trägt.

Spätes Happy End

Baum und Garten auf dem Bild stehen für Lebenskraft und Erneuerung. Mit seiner Metaphorik erinnert die Inszenierung an die Schlussszene von „Notting Hill“ mit Julia Roberts und Hugh Grant, ein Valentinstag-Klassiker. In der Romantikkomödie verlieben sich die US-Schauspielerin Anna und der Brite William (kein Prinz, sondern ein Buchhändler). Am Ende nimmt Anna ihren Geliebten mit auf eine Hollywoodparty, ehe sie im Park kuscheln – Anna ist schwanger. Doch während das Filmpaar auf einer Bank liegt, entspannen Meghan und Harry direkt auf der Wiese – und geben sich damit zusätzlich „geerdet“.

Das Bild stellt klar: Nach einem turbulenten Jahr bedeutet das Baby ein Happy End für das Paar. Vor einem Jahr hatten sich Meghan und Harry vom Königshaus losgesagt und waren zunächst nach Kanada, dann nach Kalifornien gezogen. Die Queen hatte die Entscheidung, in die sie nicht einbezogen worden war, als überstürzt gewertet. Im Juli dann erlitt Meghan eine Fehlgeburt, über die sie in einem Essay in der „New York Times“ berichtete: „Ich hielt meinen erstgeborenen Sohn in meinen Armen und wusste, ich würde mein zweites Kind verlieren.“

Das erwartete Baby könnte diesen Schmerz lindern und vielleicht auch die Queen versöhnlich stimmen. Im März will sie mit dem Paar die Bedingungen des „Megxits“ nachverhandeln. Im Juni wird Harry allein zurückkehren: Zum 95. Geburtstag seiner Großmutter findet in London die Militärparade „Trooping The Colour“ statt.