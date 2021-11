Sternen-Ehre für Salma Hayek auf «Walk of Fame»

Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Salma Hayek (55, «Frida») soll auf Hollywoods «Walk of Fame» mit einer Sternenplakette verewigt werden.

Dies gaben die Betreiber der Touristenmeile am Freitag in Los Angeles bekannt. Am 19. November soll die gebürtige Mexikanerin die Plakette auf dem Hollywood Boulevard enthüllen.

Hayek ist derzeit in der Comic-Verfilmung «Eternals» zu sehen. In dem Film von Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao («Nomadland») verkörpert sie die Anführerin Ajak. Zhao ist als Gastrednerin zu der Zeremonie eingeladen. Hayek erhält die 2709. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig.

Hayek ist seit 2009 mit dem französischen Geschäftsmann François-Henri Pinault verheiratet. Mit der gemeinsamen Tochter Valentina leben sie in London. Zuletzt drehte sie Filme wie den Action-Streifen «The Hitman's Wife's Bodyguard» und das Familiendrama «House of Gucci».

© dpa-infocom, dpa:211112-99-978500/3