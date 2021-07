Steinmeier in Erftstadt: «Ihr Schicksal bricht uns das Herz»

Erfstadt (dpa) - Trost vom Staatsoberhaupt: Bei seinem Besuch im Hochwasser-Hotspot Erftstadt in Nordrhein-Westfalen hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier tief betroffen gezeigt. «Ihr Schicksal bricht uns das Herz», sagte er an Betroffene gerichtet, die bei der Hochwasserkatastrophe Angehörige verloren haben.

Er habe «Menschen getroffen, die vieles verloren haben», so der SPD-Politiker weiter. Vieles sei «nicht leicht wieder herstellbar». Es sei «eine Zeit der Not» - doch «in der Not steht unser Land zusammen».

Der Bundespräsident dankte den Helfern der Flutkatastrophe - «im Namen aller Deutschen». Viele hätten «bis zur Erschöpfung und jenseits davon gearbeitet».

Der Ruf nach Hilfe aus allen Teilen der Region sei «groß und drängend». Steinmeier appellierte, die Flutopfer müssten auch dann noch unterstützt werden, wenn das Thema nicht mehr groß auf allen Titelseiten sei. «Die Unterstützungsbereitschaft, sie muss anhalten, im Großen wie im Kleinen.» Vielen Menschen in den Hochwassergebieten sei «nichts geblieben, außer ihrer Hoffnung. Und diese Hoffnung dürfen wir nicht enttäuschen», so Steinmeier.

Kanzlerin am Sonntag in Rheinland-Pfalz

Auch die Kanzlerin wird noch am Wochenende in der Katastrophenregion erwartet: Angela Merkel plant nach Angaben der Staatskanzlei in Mainz am Sonntag einen Besuch in den schwer verwüsteten Gebieten in Rheinland-Pfalz. Bei einer Videokonferenz mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte die Kanzlerin kurz- und langfristige Unterstützung durch den Bund für die betroffenen Menschen zugesichert.

Laschet besuchte am Samstag gemeinsam mit Steinmeier Erftstadt. Erneut bezeichnete er das Hochwasser als «Jahrhundertkatastrophe». Es sei eine «nationale Aufgabe», der betroffenen Region zu helfen. Land und Kommunen könnten dies nicht allein stemmen.

Baerbock im Hochwassergebiet - ohne Presse

Auch Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ist nach dem Abbruch ihres Urlaubs in die Krisengebiete gereist. Wie eine Sprecherin mitteilte, will sich die Parteichefin vor Ort über die Lage der Menschen informieren. Dabei verzichte sie bewusst auf Pressebegleitung oder öffentliche Auftritte.

Den Angaben zufolge traf Baerbock bereits am Freitag in Mainz ein. Auf Twitter schrieb sie dazu: «Die Gespräche gehen unter die Haut. Nach wie vor sind nicht alle Orte erreicht, Menschen weiter abgeschnitten. Zugleich gibt es eine unglaubliche Solidarität zu helfen, Betroffene zu Hause aufzunehmen und zu unterstützen.»

Unklare Opfer-Lage in Erftstadt

Unterdessen gehen die Aufräum- und Rettungsarbeiten in den Katastrophengebieten weiter. Offen ist, ob es in Erftstadt Todesopfer zu beklagen gibt. Am Samstag begann die Bundeswehr dort mit der Bergung von Autos und Lastwagen, die auf einer Bundesstraße von den Wassermassen überrascht worden waren. Unklar ist, ob alle Fahrer ihre Wagen rechtzeitig verlassen konnten - bislang wurden allerdings keine Leichen gefunden.

Auch in Rheinland-Pfalz gehen die Such- und Rettungsarbeiten weiter. Noch immer sind Tausende Rettungskräfte in der Eifel, wo in der Nacht zum Donnerstag die Wassermassen ganze Orte verwüstet hatten. Mehr als zwei Tage nach dem Unglück werden noch Menschen vermisst. In Rheinland-Pfalz wurden bislang mehr als 90 Todesopfer gefunden.

In beiden Bundesländern starben damit bisher mehr als 130 Menschen infolge des Hochwassers.

© dpa-infocom, dpa:210717-99-414868/10