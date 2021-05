Starunternehmer im Wettlauf um die Fahrt zum Mond

Berlin. Als vor 60 Jahren der Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch der Welt die Erde aus dem Weltraum betrachtete, war der Wettlauf zum Mond ein Duell der Supermächte: USA gegen Sowjetunion, Kapitalismus gegen Kommunismus. Den zweiten Wettlauf zum Mond machen nun zwei Kapitalisten unter sich aus: Tesla-Chef Elon Musk (rechts) und Amazon-Gründer Jeff Bezos. Die viele Milliarden verschlingende Raumfahrt ist ihr Hobby. Elektroautos und der Online-Versandhandel haben sie zu den reichsten Männern der Welt gemacht.

Sitz in der Kapsel wird versteigert

Bezos ist rund 200 Milliarden Dollar (166 Milliarden Euro) schwer, Musk kommt auf 167 Milliarden Dollar. Ein Großteil ihres Vermögens steckt in Aktien ihrer Unternehmen. In der Corona-Pandemie werden sie immer wertvoller. Da fällt es den beiden offenbar nicht schwer, ihre eigenen Raumfahrtorganisationen SpaceX (Musk) und Blue Origin (Bezos) großzügig zu unterstützen.

Bezos verkaufte in dieser Woche Amazon-Aktien im Wert von zwei Milliarden Dollar – passend zur Ankündigung von Blue Origin, im Juli erstmals Menschen ins All schießen zu wollen. Der Flug soll in 105 Kilometer Höhe führen und an Bord auch ein Tourist sein. Der Sitz in der Kapsel mit Panoramafenstern wird gerade versteigert. Mitte April konnte Blue Origin den erfolgreichen Abschluss des 15. Tests mit einer unbemannten „New Shepard“-Rakete vermelden.

An diesem Punkt geht der Wettstreit unter den Alphatieren Bezos und Musk bisweilen auch unter die Gürtellinie. „Kriegt ihn nicht hoch (in den Orbit)“, spottete Musk gerade auf Twitter über seinen Rivalen, der bislang noch nicht viele Ergebnisse vorzuweisen hat. Grund war eine Beschwerde von Bezos’ Firma gegen die Entscheidung der US-Raumfahrtbehörde Nasa, die Landefähre für neue Mondmissionen für 2,9 Milliarden Dollar bei SpaceX zu bestellen. Tatsächlich kann Musk in der Raumfahrt einige Erfolge mehr vorweisen. SpaceX ist zu einer festen Größe im Weltraumbusiness aufgestiegen. Nach der Stilllegung der Spaceshuttles vor zehn Jahren waren die USA bei bemannten Flügen zur Internationalen Raumstation (ISS) auf Russland angewiesen. Dann trat Musk auf den Plan. Erst halbierte seine Firma die Transportkosten für Material ins All. Seit 2020 setzt die Nasa auch bei Flügen mit Astronautinnen und Astronauten zur ISS auf die „Falcon9“-Raketen von SpaceX. Gerade erst war Schichtwechsel 408 Kilometer über der Erde. Musk spricht vom Beginn einer neuen Ära der Weltraumerkundung. Er wähnt seine Raumkapsel schon auf dem Mond.

Dem Ziel, nach den „Apollo“-Missionen von 1969 bis 1972 wieder Menschen auf den Erdtrabanten zu bringen, nähert sich Musk mit großen Schritten. Ende 2021 soll „Artemis 1“ als unbemannter Testflug den Mond umrunden. Bei einem weiteren Test ohne Landung 2023 sollen Menschen an Bord sein. Für 2024 ist die erste Landung auf dem Erdtrabanten seit mehr als 50 Jahren geplant: SpaceX soll mit einem wiederverwendbaren Start- und Landesystem eine Frau und einen nicht weißen Menschen auf den Mond bringen. Erstmals ist vergangene Woche ein Prototyp des Mondraumschiffs heil wieder auf der Erde gelandet. Die vorherigen vier Raketen waren alle bei der Landung explodiert.