Rhein-Neckar. Am Donnerstag wird es in der Metropolregion zunächst stark bewölkt, dabei bleibt es aber meist trocken. am Nachmittag und Abend lockert es dann deutlich auf. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 16 Grad, dazu weht ein schwacher Wind aus nordöstlicher Richtung.

