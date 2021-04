Star-Pferd vergiftet

Kabul. In Afghanistan ist ein außergewöhnlich populäres und teures Pferd vergiftet worden. Das bestätigte der Besitzer des „Stern von Wachsch“, Hadschi Din Mohammed, am Montag. Ärzte hätten in der nordöstlichen Provinz Badachschan den Bauch des Buskaschi-Pferdes nach seinem Tod geöffnet und festgestellt, dass es vergiftet worden war. Bisher gebe es keine Verdächtigen.

AdUnit urban-intext1

Das schwarze Pferd mit weißer Stirn war im Nordosten Afghanistans aufgrund seiner Teilnahme an Buskaschi-Wettkämpfen bekannt geworden. Buskaschi ist ein grobes Reiterspiel, ähnlich dem Polo, nur dass anstelle eines Balles eine kopflose Ziege oder ein kopfloses Kalb in einen Kreis aus Kreide geworfen wird. Es heißt, der „Stern von Wachsch“ habe alle anderen Pferde in den Schatten gestellt. Den Angaben des Eigentümers zufolge stammte das vergiftete teure Pferd aus Russland. dpa