Berlin. Kennen Sie eigentlich den Yoga-Körper? Schlank, geschmeidig und flexibel, gleichzeitig widerstandsfähig und selbstbeherrscht, dezent muskulös, aber nicht aufgepumpt. So wären Sie auch gerne? Falls ja, sind Sie damit nicht allein. Der Yoga-Körper ist in unserer Gesellschaft derzeit so etwas wie das erstrebenswerte Ideal: Er strahlt Anmut und Stärke aus. Gleichzeitig gilt er durch die Wellnesskomponente als genuss- und lustorientiert.

Es sei nicht verwunderlich, dass aktuell viele nach diesem Körperbild strebten, erklärt Paula-Irene Villa Braslavsky. Sie leitet den Lehrstuhl Allgemeine Soziologie und Gender Studies an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Diese idealtypische Idee verkörpere das, was gut zu den populären ökonomischen Logiken passe. Der Arbeitsmarkt erwarte von uns eben auch Flexibilität, Selbstbeherrschung und Resilienz.

Unendlich formbare Visitenkarte

Seit jeher spielt der Körper, das äußere Erscheinungsbild, eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Aber wohl selten zuvor stand er derart im Fokus der Öffentlichkeit wie heute – er prangt überlebensgroß auf Plakaten, er ist allgegenwärtig in den sozialen Medien. In der neuen Version ihres Buches „Bodies“, das kürzlich erschienen ist, vertritt die bekannte britische Psychotherapeutin Susie Orbach die These, dass unser Körper „nicht mehr nur als etwas gilt, das gewaschen, deodoriert, gekleidet und parfümiert werden muss, bevor wir unseren Tag beginnen“. Er sei zu unserer unendlich formbaren Visitenkarte geworden. Das Tragische: Wir befänden uns in einem ständigen Kampf mit unserem Körper.

Das Buch zeigt anschaulich, was in unserem System falsch läuft: Egal ob Banker, Akademikerin, Ärztin oder Büroassistent – bestimmte Looks, online wie offline präsentiert, seien mittlerweile gefühlte, wenn nicht tatsächliche Voraussetzungen für Jobs, die eigentlich nichts mit dem Äußeren zu tun haben, so Orbach. „Es kommt immer und überall aufs Aussehen an.“

Das bestätigt auch Anette Kersting, Direktorin der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Leipzig. Ihr macht dabei insbesondere der starke Einfluss auf die psychische Gesundheit Sorge. „Studien zeigen, dass das negative Körperbild, also die Diskrepanz zwischen einem vermeintlichen Ideal und wie man sich selbst tatsächlich real erlebt, in den letzten 50 Jahren zugenommen hat“, erklärt sie. Die Menschen seien zunehmend unzufrieden mit sich. Die ständige Präsenz vermeintlich perfekter Körper beispielsweise in den sozialen Medien mache die Situation nicht leichter.

Die Ärztin erzählt von Studien, die zeigen, dass heute schon junge Schülerinnen Diäten machen, um ihren schlanken Vorbildern zu entsprechen. Davon, dass in einigen Ländern bestimmte kosmetische Operationen zugenommen hätten. Das Ziel: Auf Selfies noch vorteilhafter und „besser“ auszusehen. Kersting beklagt genau wie Orbach die Zunahme von Ess- und Körperproblemen wie Magersucht, Fettleibigkeit oder Bulimie. Aus Sicht von Susie Orbach verstärken Werbetafeln, die heute überall auf der Welt gleich aussehen, die animierten Gaming-Avatare und zahlreiche Beauty-Apps das Problem zusätzlich.

Die Situation ist in Anette Kerstings Augen aktuell paradox: „Die vermittelten Schönheitsideale werden von den meisten akzeptiert, gar angestrebt, sind aber gleichzeitig für die meisten unerreichbar.“ Und müssten es auch gar nicht sein. Schließlich muss ein gesunder Körper gar nicht superschlank sein. Und ein schlanker Körper mache auch nicht plötzlich und automatisch zufrieden.

Problem Bewegungsmangel

Auch leichtes Übergewicht ist laut Gertraud Stadler, Direktorin des Instituts für Geschlechterforschung in der Medizin an der Berliner Charité, gesundheitlich unbedenklich. Bewegungsmangel ist aus ihrer Sicht das größere Problem. „Wie man sich selbst wahrnimmt und ob man seinen Körper attraktiv findet, hängt auch damit zusammen, wie viel man sich schon als Kind bewegt hat“, erklärt Stadler.

Bewegung sei daher nicht nur bedeutend für einen gesunden Körper, sondern auch für die Entwicklung eines gesunden Selbstbildes. „Alles, was Bewegung und eine gesunde Umgebung fördert, würde ganz natürlich die eigene Körperwahrnehmung verbessern“, meint die Charité-Forscherin.

Um auf die unrealistischen Inszenierungen von Körpern aufmerksam zu machen, hat die Australierin Celeste Barber vor einigen Jahren angefangen, Fotos etwa von Promis nachzustellen. Statt glatt retuschierter Haut zeigt sie Augenringe und Speckröllchen. Im Netz wird sie dafür gefeiert. Sich wie Barber von vermeintlichen Idealbildern zu emanzipieren, gelingt aber nur wenigen. „Leider ist der eigene Selbstwert bei vielen Menschen noch immer ganz eng an das Gewicht gekoppelt“, sagt Kersting.