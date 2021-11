Spontaner Einsatz

Berlin/Hamburg. Zuschauerinnen und Zuschauer der ARD-„Tagesschau“ haben am Donnerstagabend eine kleine Überraschung erlebt. Zum ersten Mal führte Moderator André Schünke (Bild) durch die quotenstärkste Nachrichtensendung um 20.00 Uhr. Grund für seinen überraschenden Einsatz war nach Aussage des Norddeutschen Rundfunks eine Planungspanne. Die Nachrichtensendung wird bei ARD-aktuell auf dem NDR-Gelände in Hamburg produziert.

Auf Twitter kommentierte der Sender: „Überrascht? Es gab ein Versehen in der Planung. tagesschau24-Moderator André Schünke ist kurzfristig eingesprungen. Das Beste am Norden ist unsere Spontaneität.“ Für seinen Einsatz bekam Schünke viel Lob, auch von prominenten Kolleginnen. So schrieb etwa Moderatorin Anne Will: „Sehr souverän. Glückwunsch!“ dpa