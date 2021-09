Sorge um das Klima

New York. Nach verheerenden Überschwemmungen im Nordosten der USA hat Präsident Joe Biden bei einem Besuch im Katastrophengebiet mit drastischen Worten vor den Folgen des Klimawandels gewarnt. Die rasant fortschreitenden Veränderungen des Klimas entsprächen der „Alarmstufe rot“, sagte Biden. „Das Land und die Welt sind in Gefahr. Das ist keine Übertreibung. Das ist eine Tatsache“, sagte Biden am Dienstag (Ortszeit) bei einem Besuch im New Yorker Stadtteil Queens.

Im südlichen Bundesstaat Louisiana waren auch neun Tage nach Hurrikan „Ida“ noch rund 400 000 Haushalte ohne Strom. Im westlichen Kalifornien bekämpften 15 000 Feuerwehrleute Wald- und Buschbrände. „Der Klimawandel ist eine existenzielle Bedrohung für unsere Leben, für unsere Wirtschaft – und die Bedrohung ist hier“, sagte Biden. dpa