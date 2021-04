Sonnyboy mit der tiefen Stimme

Berlin. Der Schauspieler Thomas Fritsch ist tot. Er sei am Mittwoch „friedlich entschlafen“, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem näheren Umfeld. Fritsch wurde 77 Jahre alt. Der Sohn des Ufa-Filmstars Willy Fritsch konnte am Ende seines Lebens auf eine 60 Jahre dauernde Karriere bei Film, Fernsehen und Bühne zurückblicken. „Der Liebhaber ist ja eigentlich die langweiligste Rolle von allen, der Bösewicht und der Komiker machen Spaß“, sagte er einmal. Dennoch haftete ihm das Image vom Frauenschwarm hartnäckig an.

Fritsch zählte zu den beliebtesten Fernsehschauspielern in Deutschland. Bekannt war er unter anderem für die ZDF-Serie „Drei sind einer zuviel“ mit Jutta Speidel und Herbert Herrmann (1977). Fritsch war im deutschen Fernsehen ein auffallend schöner Mann, fast ein deutsches Pendant zum Italiener Terence Hill. Zugleich hatte er in seinen Rollen aber oft etwas Undurchsichtiges. Der ideale Verdächtige also. Sechs Auftritte hatte Fritsch allein bei „Derrick“, fünf bei „Der Alte“. Im 80er-Jahre-Fernsehkult „Rivalen der Rennbahn“ spielte er einen Jockey. Auf dem Bildschirm war er auch danach mit Rollen in quotenstarken Serien wie „Eine wunderbare Familie“, „Hallo Robbie“, „Unser Charly“ oder „Soko 5113“ präsent.

Mit dem markanten Bariton war Fritsch einer der gefragtesten Synchronsprecher. So war er im Blockbuster „Gladiator“ die deutsche Stimme von Hauptdarsteller Russell Crowe und lieferte in der Streamingserie „Game of Thrones“ die deutsche Tonspur von James Faulkner in der Rolle des Randyll Tarly. In der Zeichentrickserie „Jim Knopf“ (1999) sprach Fritsch den Lokomotivführer Lukas. Bei der Hörspielserie „Die drei ???“ war er in vielen Folgen der Erzähler.

Fritsch verbrachte sein Leben zum großen Teil in München und auf der griechischen Insel Mykonos. Seine „Familie“ bestand aus guten Freunden, wie er oft erzählte. Ehefrau und Kinder hatte er nicht. dpa

