Rhein-Neckar. Am Wochenende gibt es in der Metropolregion eine Mischung aus Sonne und Wolken. Am Freitag und Samstag werde es überwiegend trocken bleiben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Tageshöchstwerte erreichen am Freitag um die 23 Grad. Am Sonntag werde es überwiegend sonnig, aber auch mit schauerartigem Regen sei zu rechnen, so der DWD. (mit dpa)

