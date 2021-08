Sohn Ballacks verunglückt

Berlin. Emilio Ballack, ein Sohn des ehemaligen deutschen Fußballnationalhelden Michael Ballack (44, kleines Bild), soll bei einer Fahrt mit einem Quad tödlich verunglückt sein. Darüber informierte unter anderen der portugiesische Fernsehsender TVI 24.

Die Familie besitzt seit vielen Jahren ein Ferienhaus südlich von Lissabon, dort hatte der 18-Jährige offenbar einige entspannte Tage verbracht. „Der Unfall ereignete sich auf dem Anwesen der Familie. Der Quad-Fahrer war nicht auf einer öffentlichen Straße, und es war das einzige beteiligte Fahrzeug“, schilderte ein Polizeibeamter gegenüber der britischen Zeitung „Daily Mail“. Recherchen von TVI 24 zufolge soll der Unfall in der Nacht zum Donnerstag geschehen sein. Emilio Ballack war einer von drei Söhnen aus der 2012 geschiedenen Ehe von Michael und Simone Ballack (45).

© dpa

Die traurige Nachricht hat am Donnerstag Bestürzung ausgelöst – nicht nur in Deutschland und Portugal, auch in England, wo der frühere Mittelfeldspieler vier Jahre beim FC Chelsea unter Vertrag stand. Obwohl eine offizielle Bestätigung noch aussteht, erklärte der Verein, man sei „schockiert“. Und: „Alle unsere Gedanken sind in dieser traurigen Zeit bei Michael und seiner Familie.“ Auch der FC Bayern meldete sich am Donnerstagabend auf seiner Webseite zu Wort und kondolierte: „Der FC Bayern ist in Trauer mit seinem langjährigen Spieler und seiner Familie vereint.“ ( ZRB