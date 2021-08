Skatender Rentner

St Petersburg. Ein 73 Jahre alter Mann, der gekonnt auf einem Skateboard durch St. Petersburg rollt – dieses Video sorgt in Russland für Gesprächsstoff. Der Surfer Max Timuchin hatte den rüstigen Rentner entdeckt und gefilmt. Igor skatet schon seit 1981, schrieb Timuchin bei Instagram, wo er auch ein Video veröffentlichte. Russischen Medien erzählte der Sportler, wie er den 73-Jährigen zufällig sah, als er mit seinem Auto an einer Ampel warten musste. „Ich parkte, nahm mein Skateboard und ging zu ihm.“ Er habe ihm sein Sportgerät angeboten. „Er sagte aber: Alles Unsinn – er habe ein besseres Skateboard“, berichtete Timuchin.

Zu sehen ist in dem Video, wie der 73-Jährige in Hocke auf dem Board steht und in Schlangenlinien durch die russische Stadt St. Petersburg fährt. dpa