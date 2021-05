Mannheim. Bülent Ceylan (Bild) könnte sich eine Teilnahme am Eurovision Song-Contest vorstellen. „Ich habe ja wenig zu verlieren“, sagte er am Mittwoch. Eine Gefahr sehe er aber: „Nicht, dass andere Länder dann denken, sie müssten für die Türkei abstimmen.“ Zusammen mit Dirk Haberkorn und Boris Meinzer ist Ceylan von Freitag an einmal wöchentlich im Podcast „Bülents kronke Welt der Musik“ von Hit Radio FFH zu hören. dpa (Bild: dpa)

