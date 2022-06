«Siegfried & Roy»-Andenken in Kalifornien versteigert

Los Angeles. Hunderte Erinnerungsstücke aus dem Besitz des verstorbenen Zauber-Duos Siegfried und Roy sind am Mittwoch (Ortszeit) in Kalifornien versteigert worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter den Stücken waren Schmuck, Kostüme und Andenken an die jahrzehntelange Bühnenkarriere der Illusionisten mit ihren exotischen Wildkatzen und Mobiliar aus ihren Villen in der Casino-Stadt Las Vegas.

Eine Elefanten-Skulptur von Salvador Dalí mit einem Schätzwert von bis zu 8000 Dollar (knapp 7500 Euro) erzielte am Ende mehr als 21.600 Dollar. Ebensoviel brachte ein französische Antik-Uhr in Schildkrötenform (um 1870-80) ein. Ein Polstersessel mit Leopardenmuster kam für knapp 2300 Dollar unter den Hammer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die zweitägige Auktion «Siegfried & Roy: Masters of the Impossible» sollte am Donnerstag fortgesetzt werden. Der Erlös gehe an die von Siegfried Fischbacher und Roy Horn gegründete Stiftung SARMOTI zum Schutz bedrohter Tiere, hatte das Auktionshaus Bonhams in Los Angeles zuvor mitgeteilt.

Der gebürtige Rosenheimer Fischbacher war im Januar 2021 im Alter von 81 Jahren an Krebs gestorben. Horn aus Nordenham bei Bremen erlag im Mai 2020 mit 75 Jahren einer Covid-19-Infektion. «Siegfried & Roy» waren für ihre Auftritte mit weißen Tigern und Löwen weltbekannt und schrieben in Las Vegas Showgeschichte. Die Karriere des Duos endete dort im Oktober 2003, als ein Tiger bei einer Vorstellung Horn schwere Verletzungen zufügte, von denen sich der Dompteur nie mehr vollständig erholte.

Bonhams

© dpa-infocom, dpa:220609-99-596926/2

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3