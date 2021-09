Sexuelle Gewalt wenig aufgearbeitet

Berlin. Sexuellem Missbrauch in Familien zu entkommen, ist für Kinder oft besonders schwierig. Familien könnten sich leicht abschotten und so Hilfe von außen verhindern – das hat eine Studie zu Berichten über Taten in vergangenen Jahrzehnten ergeben. Die Untersuchung der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs wurde am Dienstag vorgestellt.

Viele Menschen würden denken, es gehe sie nichts an, was hinter der Haustür einer Familie vor sich gehe, erklärte die Vorsitzende der Kommission und Autorin der Studie, Sabine Andresen. „Für die Kinder als Opfer in den Familien gab es keine offiziellen Ansprechpartner für Hilferufe.“ Dringend nötig sei die weitere Aufarbeitung, sagte Andresen. Das betreffe besonders auch die Jugendämter und ihr Agieren.

Väter häufig als Täter

Laut 870 ausgewerteten Berichten aus den vergangenen Jahren waren die Täter überwiegend Männer und die Opfer meist Mädchen. 87 Prozent männliche und 13 Prozent weibliche Täter wurden festgestellt. Zum sexuellen Missbrauch zählten Vergewaltigung, aber auch Handlungen wie Reiben und Berühren über der Kleidung.

Fast die Hälfte der 1153 angegebenen Täter (48 Prozent) waren leibliche Väter, Pflegeväter und Stiefväter. Außerdem nannten die Opfer Groß- und Stiefonkel, Brüder, Großväter und andere Verwandte. Zehn Prozent der Täter und Mittäter waren Mütter. Über die tatsächliche Verbreitung sexueller Gewalt gegen Kinder geben die Berichte kaum Auskunft. Darüber gibt es laut der Kommission insgesamt zu wenig verlässliche Daten. dpa

